Újabb óda született a Vörösök jelenlegi legnagyobb közönségkedvencéhez. Dominik ugyanis nemcsak a pályán nyújtott vezérszerepével és fáradhatatlan munkabírásával vált a klub identitásának szerves részévé, hanem lehengerlő stílusával is levette a lábáról az Anfield közönségét.

Így szól az új Szoboszlai-himnusz:

„Ooooh szavakkal le sem írható, / Mikor piros-fehérben láthatjuk, / A séró rendben van, / Bombagólokat lő untalan. / Hadd mondjam el, miért szeretem Szoboszlai Domot.” – hangzik a magyar középpályásnak címzett „szerelmeslevél”.

Dominik nemcsak áldozatos mezőnymunkájával és kulcspasszaival nyerte el a liverpooliak szívét, hanem a dalban is megénekelt „belterekkel”, azaz a feledhetetlen, távoli bombagóljaival. A 25 éves magyar klasszis jó úton jár afelé, hogy Steven Gerrard nyomdokaiba lépjen. Ehhez persze arra is szükség van, hogy hosszú távon hű maradjon a klubhoz – ami a modern futball világában ugyan nem egyszerű, de Szoboszlai és a Liverpool egymásra találása eddig igazi sikersztori.

Felcsendülhet az új dal már a hétvégén?

A szurkolók joggal reménykedhetnek benne, hogy az új dalt már a hétvégén, élesben is énekelhetik a stadionban. Bár a Brighton elleni győztes meccsen Szoboszlai bokasérülést szenvedett, a legfrissebb hírek biztatóak: jók az esélyei arra, hogy a Tottenham elleni rangadón ismét Arne Slot rendelkezésére álljon.

