A Manchester City elleni mérkőzés 74. percében elvégzett pontrúgást tanítani kellene a futball akadémikon. A labda a kétfős sorfal belső oldalán elcsavarva, ívesen kanyarodott a bal kapufa felé, majd onnan vágódott a hálóba. Gianluigi Donnarumma mozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövésre. A találat akkor vezetést jelentett a Liverpool FC számára, ám az öröm nem tartott ki a lefújásig, hiszen a City a hajrában fordítani tudott, ráadásul Szoboszlait a mérkőzés végén kiállították.

Szoboszlai már nem először villant

A magyar középpályás teljesítménye ennek ellenére elismerést érdemelt, mert a szurkolói szavazatok 35 százalékával nyerte el a hónap gólja díjat, amelyet ebben az idényben már másodszor kapott meg.



Szoboszlai augusztus 31-én, a másik bajnokesélyes, az Arsenal FC ellen szerzett hasonlóan látványos szabadrúgásgólt, amelyet szintén a hónap legszebb találatának választottak. Az a díj történelmi jelentőségű volt, mert azzal ő lett az első magyar játékos, aki elhódította a Premier League hivatalos „Hónap Gólja” elismerését.



A 2025/2026-os szezonban eddig három alkalommal választották meg a Liverpoolnál a hónap gólszerzőjének, és ebből kétszer a liga hivatalos díját is bezsebelte.



Díjeső a 2025/2026-os idényben

- 2025 augusztus: az Arsenal elleni szabadrúgásgólja lett a hónap találata a klubnál és a Premier League-ben is.

- 2025 október: ismét elnyerte a hónap gólja címet a Liverpoolnál, emellett a hónap játékosának is megválasztották.

- 2026 február: a Manchester City elleni rangadón szerzett gólja lett a hónap legszebb találata a klubnál és másodszor is elnyerte a Premier League hivatalos hónap gólja díját.



Szoboszlai Dominik szezonja így nem csupán látványos találatokban, hanem egyéni elismerésekben is kiemelkedő. Szabadrúgásai egyre inkább védjegyévé válnak Angliában – még akkor is, ha egy-egy rangadó végkimenetele nem mindig a Liverpool szája íze szerint alakul.

Szoboszlai gólját 0:28-tól tudod visszanézni a videóban:











