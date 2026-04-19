Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-1-s győzelmet aratott a városi rivális Everton ellen, a 101. percben Virgil van Dijk szerezte a mindent eldöntő gólt Szoboszlai Dominik szöglete után.

Szoboszlait a hajánál húzták vissza

A 24. percben azonban egy ritkán látható jelentnek lehettünk szemtanúi, Szoboszlai Dominik előbb földre vitte Iliman Ndiayét, majd az Everton támadója bosszúból a hajánál fogva húzta vissza a földre a magyar játékost, aki ezt követően jogosan reklamált lapot Ndiayénak Chris Kavanagh játékvezetőnél.

Hétfőn a hajhúzás piros lapot ért

Mint ismert, a hétfőn rendezett Manchester United-Leeds United Premier League mérkőzésen egy nagyon hasonló hajhúzás után Lisandro Martínezt azonnali piros lappal kiállította a játékvezető, most azonban Ndiaye még csak sárga lapot sem kapott a hajhúzásért.

Szoboszlai hiába reklamált

Szoboszlai Dominik ugyan megpróbálta felhívni a játékvezető figyelmét arra, hogy hibázott, azonban sem Kavanagh, sem a VAR nem változtatta meg az ítéletet.

