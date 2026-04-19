VIDEÓ: Szoboszlai a 101. percben villant a városi derbin

A századik Premier League-mérkőzésén pályára lépő Szoboszlai Dominik főszereplővé lépett elő az Everton-Liverpool derbi 101. percében: a magyar válogatott csapatkapitánya a hosszabbításban, 1-1-es állásnál pazarul ívelte be a szögletet, a vendégek csapatkapitánya, Virgil Van Dijk pedig a hálóba fejelt. A meccset ezzel a góllal 2-1-re megnyerte a Liverpool.

Frissítés! (18:10)

Szoboszlai Dominikot a hajánál fogva húzták vissza, az Everton játékosa mégis megúszta piros lap nélkül.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.