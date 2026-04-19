Goal.com
Live
FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP
GOAL

VIDEÓ: Szoboszlai a 101. percben villant a városi derbin

Az Everton-Liverpool derbi hosszabbításában villant Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott csapatkapitánya szögletből adott gólpasszt a győztes gólt fejelő Virgil van Dijknak.

A századik Premier League-mérkőzésén pályára lépő Szoboszlai Dominik főszereplővé lépett elő az Everton-Liverpool derbi 101. percében: a magyar válogatott csapatkapitánya a hosszabbításban, 1-1-es állásnál pazarul ívelte be a szögletet, a vendégek csapatkapitánya, Virgil Van Dijk pedig a hálóba fejelt. A meccset ezzel a góllal 2-1-re megnyerte a Liverpool.

A GÓLT IDE KATTINTVA IS MEGKTEKINTHETI.

Frissítés! (18:10)

Szoboszlai Dominikot a hajánál fogva húzták vissza, az Everton játékosa mégis megúszta piros lap nélkül. 

Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Anglia 1
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Everton crest
Everton
EVE

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés