Nem először próbál a hírekbe kerülni Szoboszlai Dominik kigúnyolásával a dublini repülőtér - adta hírül a Blikk. A történet előzménye, hogy a Magyarország–Írország 3–2-es világbajnoki selejtező után előbb egy ír áruházlánc munkatársai, majd a dublini reptér is gúnyolódott a magyar középpályáson. Később ismét előkerült a Liverpool játékosa: egy gólörömöt ábrázoló fotóra azt írták, hogy „ilyen, amikor az ember elindul nyaralni”, egy szomorú képre pedig azt, hogy „ilyen, amikor megérkezik”.

A legújabb poszt apropóját az adta, hogy Szoboszlai a Wolverhampton Wanderers elleni bajnoki mérkőzésen új frizurával lépett pályára. A fonott hajviselet több futballistánál is visszatérő stílus – korábban például David Beckham is viselt hasonlót, de a Liverpool öltözőjében sem szokatlan, hiszen a francia támadó, Hugo Ekitiké is megjelent már ilyen hajjal.

A dublini reptér azonban nem a pályán nyújtott teljesítményről, hanem a frizuráról posztolt. Bejegyzésük szerint Szoboszlai úgy néz ki, „mint egy nyolcéves gyerek, aki most tért haza az első tengerparti nyaralásáról”.

Pedig a pályán is történt bőven említésre méltó. A Liverpool a Wolverhampton otthonában lépett pályára, és bár Szoboszlai ezúttal nem volt főszereplő, végig aktívan részt vett a játék szervezésében, sokat dolgozott labda nélkül is, és többször próbálta gyorsítani a támadásokat. A mérkőzés azonban nem a vendégek elképzelése szerint alakult: a Wolverhampton végül 2–1-re megnyerte a találkozót.

Így a közösségi médiában végül ismét nem Szoboszlai játéka, hanem a külseje került a középpontba – ami minden bizonnyal kevésbé érdekli a magyar középpályást, mint az, hogy a következő fordulóban javítson a Liverpool.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.