Szoboszlai Dominikot David Beckhamhez hasonlítja az angol sajtó

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Liverpool egy megpattanó lövéssel kapott ki a Wolverhampton Wanderers ellen a Premier League 29. fordulójának keddi játéknapján. A mérkőzésen ettől függetlenül Szoboszlai remekül teljesített, aki nemcsak a játékával, hanem új hajával is magára vonta a figyelmet.

Természetesen az angol sajtó is rögtön kiszúrta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya befonatta a haját - derül ki a SzoboEra Fanpage közösségi oldal bejegyzéséből. A Daily Mail szerzőjének rögtön David Beckham 2003-as frizurája jutott eszébe Szoboszlai sérójáról, akkor ugyanis az angol klasszis szintén a fonatok mellett döntött.

Az egyik felhasználó X-en pedig így értékelte a magyar középpályás kinézetét: "úgy néz ki, mint egy viking".

