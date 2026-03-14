Néhány száz szerencsés ott lehet a Szoboszlai Futamon Budapesten!

A főtámogató Telekom bejegyzéséből az is kiderült, hogy a táv hossza 11,7 kilométer lesz – pontosan annyi, amennyit Szoboszlai Dominik átlagosan fut egy-egy mérkőzésen.

A versenyt március 22-én rendezik a Margitszigeten, és a szervezők továbbra is várják a jelentkezőket.

A Telekom Vivicittá Facebook-bejegyzése:

Fuss annyit, amennyit Szoboszlai Dominik átlagosan a meccsein - adunk hozzá egy limitált pólót is! 🏃🏻

03.16 hétfőig még nevezhetsz❗

Idén is megtartjuk a Szoboszlai Futamot a Telekom Vivicittán, de könnyű lemaradni, hiszen mindössze 300 szerencsés indulhat az exkluzív távon, akik a nevezési díjukból 2.000 forinttal a SUHANJ! Alapítványt támogatják majd.💖

Akkor sincs gond, ha már neveztél egy másik távra - egyszerűen le kell mondanod a korábbi nevezést, és már mehet is az új a Szoboszlai Futamra. Erről részletes leírást a futam kiírásában találsz. ❗

Találkozzunk a Margitszigeten!

Rajt: 2026. március 22. 13:00

Táv: 11,7 km

HELYSZÍN: MARGITSZIGET, SCHULEK FRIGYES SÉTÁNY

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.