Szoboszlai Dominik: „Volt egy szituáció, amit elrontottam, amikor az ötösig elvittem a labdát..., hallani kellett volna mindenkinek a hangját..."

Magyarország vs Hollandia

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott pénteken a holland csapattal a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában, bravúros pontszerzésével pedig feljött a csoport harmadik helyére.



A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik így értékelt a lefújást követően:

„Szerettük volna, ha külső szemlélőként is látszik rajtunk a harciasság, szerintem ma megmutattuk, hogyan tudunk egymásért küzdeni. Mondtam a többieknek az öltözőben, hogy lehet, minőségbeli különbség lesz a pályán az ő javukra, de akartbeli különbség is lehet, a mi javunkra! Ezt a mondatot egész jól átvitte a csapat a pályára... Például volt egy szituáció, amit elrontottam, amikor az ötösig elvittem a labdát... hallani kellett volna mindenkinek a hangját, milyen mondatok hangzottak el, most nem ismételném meg” – nyilatkozta az M4 Sportnak Szoboszlai Dominik.

„Remélem, nem kérdés, hogy látszott, levontuk az előző válogatott szünet tanulságait. A németek ellen kimentünk egy az egyben egész pályán letámadni, ott kijött a minőségbeli különbség, rájöttünk, azok nem mi vagyunk. Mi azok vagyunk, akik tolódnak, harcolnak, küzdenek, s emellett nekünk is megvannak a minőségi játékosaink, hogy eldöntsünk egy meccset. Hitünk és önbizalmunk mindig is volt, lehet, kicsit leépítettük saját magunkat, de azon dolgozunk, hogy visszaépítsünk mindent. Úgy gondolom, jó úton haladunk, a bosnyákok ellen is így kell folytatnunk!” – tette hozzá válogatottunk csapatkapitánya.

Forrás: M4 Sport