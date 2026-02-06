Goal.com
Új sportágban próbálta ki magát Szoboszlai Dominik! Mutatjuk, mi lett a vége! + VIDEÓ

Super Bowl-lázban ég a sportvilág a 60. amerikai foci-nagydöntő előtt, most Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megmutatta, mit kezdenek a tojásalakú labdával!

A liverpooli edzőközpontban is a hétfő hajnali Super Bowl volt terítéken, a csapat néhány játékosa megmutatta, mit tud egy amerikai focilabdával, és látszólag Kerkez Milos, valamint Hugo Ekitiké jó barátságban van a tojásalakú játékszerrel Cody Gakpóval ellentétben. Szoboszlai Dominik a futballpályán látott irányítóképességét is megmutatta, pontosan passzolta Mohamed Szalah kezébe a labdát, az egyiptomiról ugyanakkor ez nem mondható el, majdnem sikerült kárt okoznia a liverpooli médiacsapatnak.

Szerencséjére lábbal sokkal tehetségesebb az egyiptomi, ezt a hétvégén pedig egy rangadón is megmutathatja, amikor a Liverpool a Ligakupa-döntős Manchester City gárdáját fogadja az Anfielden, és építene győzelmi sorozatot a bajnokságban a Newcastle legyőzése után.

