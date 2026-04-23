A Liverpool szurkolói márciusban is Szoboszlai Dominikot választották a hónap legjobbjának – számolt be róla a Liverpool klubhonlapja.

A 25 éves magyar játékos augusztus, október, november és február után ötödször kapta meg az elismerést az idényben, úgy, hogy ezúttal a voksok több mint a kétharmadát kapta meg a szurkolóktól, megelőzve Mohamed Szalaht és honfitársát, Kerkez Milost.

Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.

Szoboszlai márciusban is kiemelkedett a Liverpool játékosai közül

A Liverpool közleményében kiemeli, hogy Szoboszlai Dominik a klub mind a hat márciusi mérkőzését végigjátszotta, ráadásul a Galatasaray és a Tottenham Hotspur ellen is betalált – utóbbi gólját szabadrúgásból szerezte. Ez volt negyedik közvetlen szabadrúgásgólja ebben a Premier League idényben, ami klubrekord egy szezonon belül.

