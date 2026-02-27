A Liverpool szombaton a West Ham Unitedet fogadja a Premier League 28. fordulójában. Ennek megfelelően nincs megállás, a vörösök teljes erőbedobással készülnek a hétvégi bajnokira.

Néha kell egy kis lazaság is

Szoboszlai Dominik az edzésen kiszúrta, hogy a klub médiacsapata egy kamerát helyezett el a pálya szélén, a 25 éves középpályás pedig addig próbálkozott lerúgni a kamerát a helyéről, míg végül sikerrel nem járt.

Szoboszlai a Liverpool vezérévé vált

Mint ismert, a magyar játékos szenzációs idényt fut, 36 mérkőzésen már 10 gólja és hét gólpassza van a vörösök színeiben. Szoboszlai kétségtelenül a csapat egyik vezérévé nőtte ki magát, Mohamed Szalah nemrég a világ egyik legjobb játékosának nevezte, de Arne Slot sem győzte dicsérni a magyar középpályást.

Virgil van Dijk nemrég pedig arról beszélt, hogy távozása után Szoboszlai lehet a Liverpool közetkező csapatkapitánya.





