Guardiola a riválisok orra elől halászhatja el a Premier League új sztárját

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano eldőlni látszik a Bournemouth támadójának, Antoine Semenyo sorsa, aki a Manchester Citybe igazolhat januárban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Pep Guardiola csapata elhapolná a Liverpool elől a ghánai támadót, aki akár Mohamed Szalah utódja is lehetett volna a vörösöknél. Most viszont hivatalos X-oldalán arról számolt be Romano, a következő napokban szeretnék nyélbe ütni az üzletet a manchesteri kékek.

Az olasz újságíró értesülése szerint hiába érdeklődik erősen a városi rivális Manchester United is, Semenyo menedzsmentje már informálta őket arról, hogy ügyfelük a Cityhez írna alá. 

Semenyo szerződésében egy 65 milió fontos kivásárlási záradék is szerepel, azonban ez csak január 10-ig van érvényben. Romano szerint azonban a City tárgyal már a Bournemouth-szal, hogy másfajta struktúrában fizessék ki a ghánai árát.

Több topklub is érdeklődött

A TheAthletic újságírója, David Ornstein szerint több Premier League topcsapat is megfontolta Semenyo leigazolását. A Chelsea élénken érdeklődött a játékos iránt, azonban végül úgy döntött a vezetőség, nem fognak ajánlatot tenni érte.

A Manchester United is szerette volna soraiban tudni a támadót, ám ők csak olyan játékosért tesznek ajánlatot és szállnak harcba az aláírásáért, aki valóban náluk szeretne játszani elsősorban.

A lap szerint a Tottenham Hotspur már nyáron is figyelemmel kísérte a Bournemouth támadóját, ám végül Xavi Simons mellett tették le a garast, a Liverpool pedig több játékos mellett őt is szemmel tartotta egy átigazolás érdekében.

Semenyo erős szezont produkál a gyengélkedő Bournemouth-ban, 16 meccsen nyolc gólt és három gólpasszt jegyzett, csapata pedig a 15. helyen áll a Premier Leagueben.

