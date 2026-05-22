Szoboszlai Dominik: "Elcseréltem volna az egyéni elismeréseket egy akármilyen kupára"

Köztudott, hogy Szoboszlai Dominik baráti kapcsolatban áll az idény végén távozó Mohamed Szalahval, a vele való viszonyáról is beszélt a Spíler TV-nek adott interjúban.

"Hárman, Milos, Szalah és én nagyon közeli viszonyban állunk egymással. Biztos sajnálni fogom [hogy eligazol - a szerk.], még nem realizáltam, de remélem, hogy a pályán lehetek, amikor az utolsó mérkőzését játssza.

Az elejétől kezdve volt egy olyan érzésem, hogy ő befogadott engem és közel engedett magához, amit – mint később rájöttem – szinte senkivel nem szokott tenni.

Az egész kerettel jóban van, de ritkán szokott közeli viszonyt ápolni másokkal. Ha jól tudom, akkor legutóbb Dejan Lovrennel volt ilyen – mesélte a magyar középpályás, aki ezután Pécsi Árminra is kitért.

Szavai szerint a Liverpool U21-es csapatával készülő magyar kapus bárkinek a rendelkezésére áll, ha szabadrúgásokat szeretne gyakorolni.

"Az U21-nek már vége a bajnokságnak, de még itt maradt velünk. Ráadásul amikor Allisson és Mamardashvili sérült volt, és Dowman szintén kidőlt az Everton ellen, akkor kicsit benne volt a fejemben, hogy hárman lehetünk magyarok a pályán - utalt a liverpooli derbire. - Ő is ugyanolyan fontos tagja a csapatnak, mint akárki más. Bárkinek, bármire szüksége van, rúgdosni, büntetőket vagy szabadrúgásokat gyakorolni, akkor Pécsire mindig számíthat."

Arra a kérdésre, miszerint félig üresnek vagy félig telinek tekinti-e a poharat, tekintve, hogy ötször lett a hónap játékosa, de nem nyert kupát a Liverpoollal, így felelt.

"Nem tudom. Ha most azt mondták volna nekem, hogy az végén kupát nyerek a csapattal, miközben egyszer se leszek a hónap játékosa, akkor inkább előbbit választom, és folytattam volna a sorozatomat, hisz az elmúlt években mindig elhódítottam trófeát.

Ebben a szezonban ez inkább egyéni kupákra jött ki, ami nem azt mondom, hogy baj, de elcseréltem volna az összeset egy akármilyen serlegre."

Kapcsolódó

Arne Slot a BL-célokról, Szalah-ról és a magyar válogatott láncszemeiről nyilatkozott

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.