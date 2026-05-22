Arne Slot a BL-célokról, Szalah-ról és a magyar válogatott láncszemeiről nyilatkozott

A Bajnokok Ligájába jutáson a fókusz

Mi lesz Szalah-val?

Slot a magyarokról: Szoboszlai egyre jobb, Kerkez és Pécsi nagyot fejlődött

Arne Slot elmondta a véleményét a legutóbbi bajnoki fordulóval kapcsolatban: kifejezetten csalódott volt az Aston Villa elleni vereség után. Az edző hangsúlyozta, hogy az utóbbi időszakban túl sok volt a csalódás, ezért jó lenne egy sikerrel lezárni a szezont, de a legfontosabb, hogy jövőre minden bizonnyal ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhet a Liverpool.Természetesen nem maradhattak el a Mohamed Szalah jövőjét és aktuális állapotát firtató kérdések sem. Slot leszögezte: a klub és a játékos céljai teljesen megegyeznek, hiszen mindkét fél ugyanazt akarja, vagyis azt, hogy a csapat a lehető legjobb formáját nyújtsa és a legmagasabb szinten teljesítsen. Arra a kérdésre azonban, hogy az egyiptomi sztár pályára lép-e a következő mérkőzésen, a menedzser egyelőre nem tudott egyértelmű választ adni.A szurkolók számára ugyanakkor jó hír, hogy Alexander Isak és Alisson Becker sérülése kapcsán Slot megerősítette, hogy mindketten újra edzésbe álltak, így elképzelhető, hogy pályára léphetnek a szezon utolsó meccsén.

Slot-ot a sajtótájékoztató végén a magyar játékosok értékelésére kérték fel. A holland edző Pécsi Árminnal kezdte, aki ugyan nem lépett pályára a felnőtt csapatban, de az U21-ben Slot elmondása szerint hatalmas fejlődésen ment át. Kerkez Milos kapcsán megjegyezte, hogy a fiatal balhátvéd rendkívül sokat játszott ebben a szezonban és szintén látványos fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor hozzátette: Kerkeznek nehéz dolga volt idén, hiszen mindig nehéz egy új csapat játékához alkalmazkodni, illetve még nagyon fiatal, így a jövő szezonban még többet kell majd fejlődnie, hogy stabilizálja a helyét a legmagasabb szinten. Szoboszlai Dominikról rövid volt az összegzés: Szezonról szezonra egyre magasabb teljesítményt nyújt, és nem elképzelhetetlen, hogy átveheti Virgil Van Dijk távozása után a karszalagot, de ennyire nem lát előre Slot.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.