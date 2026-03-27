Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Kiesett Szlovákia: hétgólos dráma vetett véget a vb-álmoknak

Szenzációs, ugyanakkor fájdalmas vereséggel búcsúzott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőjétől Szlovákia: a pozsonyi elődöntőben 4–3-ra kapott ki Koszovótól, így elúszott a továbbjutás és a vb-szereplés lehetősége.

Ígéretes kezdés, majd összeomlás

Ahogy arról korábban is írtunk szlovák válogatott sem lesz ott a világbajnokságon, annak ellenére, hogy jól kezdte a mérkőzést Koszovó ellen. Már a 6. percben megszerezte a vezetést Martin Valjent révén, majd Lukáš Haraslín találatával ismét előnybe került a szünet előtt. A hazaiak így kétszer is vezettek, mégsem tudták kontroll alatt tartani a találkozót.

Koszovó azonban minden alkalommal válaszolt, és a második félidőben fokozatosan átvette az irányítást. Fisnik Asllani, Florent Muslija és Kreshnik Hajrizi góljaival fordítottak, végül 4–3-ra megnyerték a rendkívül fordulatos mérkőzést.

David Strelec ugyan a hosszabbításban még szépített, de ez már csak kozmetikázásra volt elég – Szlovákia kiesett.

Védekezési hibák és elveszített kontroll

A találkozó egyik kulcsa a szlovák védekezés instabilitása volt. Bár a csapat támadásban hatékony tudott lenni, a koszovói kontrák és gyors átmenetek rendre zavart okoztak. A második félidőben különösen látványosan billent át a mérkőzés: a hazaiak nem tudták megtartani az előnyt, miközben Koszovó könyörtelenül kihasználta a hibákat.

A statisztika ugyan a szlovák fölényt mutatta (labdabirtoklásban és lövések számában is jobbak voltak), de a hatékonyság a vendégek oldalán volt.

Történelmi esély Koszovónak, csalódás Szlovákiának

A vereség különösen fájó Szlovákia számára, hiszen reális esélye volt arra, hogy története második világbajnoki szereplését harcolja ki. A csapat a selejtezősorozat során biztató teljesítményt nyújtott, de a pótselejtezőn nem tudta átlépni az utolsó akadályokat.

Ezzel szemben Koszovó történelmi sikert ért el: a 2014 óta létező válogatott egyetlen lépésre került első nagy tornájától, miután bejutott a pótselejtező döntőjébe, ahol Törökország lesz az ellenfele.

Kritikus hangok és tanulságok

A szlovák sajtó és közvélemény részéről várhatóan komoly kritikák érik majd a csapatot, különösen azért, mert kétszeri vezetés után sem sikerült lezárni a mérkőzést. A kiesés rávilágít arra, hogy a stabil védekezés és a mentális koncentráció hiánya ezen a szinten végzetes lehet.

„Nagyon csalódottak vagyunk… nem valósítottuk meg az álmunkat.” – nyilatkozta Francesco Calzona szövetségi kapitány a találkozó után.

„Teljesen kudarcot vallottunk, nem kezeltük a második félidőt.” – fogalmazott csalódottan Stanislav Lobotka, a szlovák válogatott csapatkapitánya.

A pótselejtező így Szlovákia számára keserű tanulságként zárult: hiába a jó alapok és az ígéretes keret, a döntő pillanatokban Koszovó bizonyult érettebbnek és hatékonyabbnak.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
