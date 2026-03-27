Ígéretes kezdés, majd összeomlás

Ahogy arról korábban is írtunk szlovák válogatott sem lesz ott a világbajnokságon, annak ellenére, hogy jól kezdte a mérkőzést Koszovó ellen. Már a 6. percben megszerezte a vezetést Martin Valjent révén, majd Lukáš Haraslín találatával ismét előnybe került a szünet előtt. A hazaiak így kétszer is vezettek, mégsem tudták kontroll alatt tartani a találkozót.

Koszovó azonban minden alkalommal válaszolt, és a második félidőben fokozatosan átvette az irányítást. Fisnik Asllani, Florent Muslija és Kreshnik Hajrizi góljaival fordítottak, végül 4–3-ra megnyerték a rendkívül fordulatos mérkőzést.

David Strelec ugyan a hosszabbításban még szépített, de ez már csak kozmetikázásra volt elég – Szlovákia kiesett.

Védekezési hibák és elveszített kontroll

A találkozó egyik kulcsa a szlovák védekezés instabilitása volt. Bár a csapat támadásban hatékony tudott lenni, a koszovói kontrák és gyors átmenetek rendre zavart okoztak. A második félidőben különösen látványosan billent át a mérkőzés: a hazaiak nem tudták megtartani az előnyt, miközben Koszovó könyörtelenül kihasználta a hibákat.

A statisztika ugyan a szlovák fölényt mutatta (labdabirtoklásban és lövések számában is jobbak voltak), de a hatékonyság a vendégek oldalán volt.

Történelmi esély Koszovónak, csalódás Szlovákiának

A vereség különösen fájó Szlovákia számára, hiszen reális esélye volt arra, hogy története második világbajnoki szereplését harcolja ki. A csapat a selejtezősorozat során biztató teljesítményt nyújtott, de a pótselejtezőn nem tudta átlépni az utolsó akadályokat.

Ezzel szemben Koszovó történelmi sikert ért el: a 2014 óta létező válogatott egyetlen lépésre került első nagy tornájától, miután bejutott a pótselejtező döntőjébe, ahol Törökország lesz az ellenfele.

Kritikus hangok és tanulságok

A szlovák sajtó és közvélemény részéről várhatóan komoly kritikák érik majd a csapatot, különösen azért, mert kétszeri vezetés után sem sikerült lezárni a mérkőzést. A kiesés rávilágít arra, hogy a stabil védekezés és a mentális koncentráció hiánya ezen a szinten végzetes lehet.

„Nagyon csalódottak vagyunk… nem valósítottuk meg az álmunkat.” – nyilatkozta Francesco Calzona szövetségi kapitány a találkozó után.

„Teljesen kudarcot vallottunk, nem kezeltük a második félidőt.” – fogalmazott csalódottan Stanislav Lobotka, a szlovák válogatott csapatkapitánya.

A pótselejtező így Szlovákia számára keserű tanulságként zárult: hiába a jó alapok és az ígéretes keret, a döntő pillanatokban Koszovó bizonyult érettebbnek és hatékonyabbnak.

