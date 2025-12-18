Molnár RajmundNemzeti Sport
Szabó Kristóf

Molnár Rajmund olyat ollózott, hogy a lengyelek azonnal odaadták neki az év gólja díjat + videó

A lengyel bajnokságban szereplő Pogon Szczecin támadójának, Molnár Rajmundnak a találatát választották 2025 legszebbjének a lengyel bajnokságban. A magyar támadó a Lechia Gdnask ellen ollózott gyönyörű gólt már a második meccsén, melyen 4-3-as vereséget szenvedett csapatával - szúrta ki a Nemzeti Sport.

A lengyel bajnokság hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött videó alapján az ex-MTK játékos szerezte az idei év gólját, melyet augusztus végén szerzett újdonsült csapatában.

Molnár Rajmund idén nyáron igazolt az előző idény negyedik helyezettjéhez, az őszi szezonban tíz meccsen 3 gólt szerzett, köztük a most megválasztott szépségdíjas találatot. A lengyel kupában két mérkőzésen nem talált be.

A Pogon a tizedik helyen áll a rendkívül szoros 18 csapatos lengyel élvonalban, mindössze egy pontra a kiesést jelentő tizenhatodik helytől. A már téli szüneten lévő bajnokságban legközelebb február első napján játszanak Molnárék, akkor a lublini Motor vendége lesznek.

OTP Bank Liga NB I
ZTE FC crest
ZTE FC
ZAL
MTK Budapest crest
MTK Budapest
BUD

A fiatal támadót többször is meghívta már Marco Rossi szövetségi kapitány a válogatott keretébe, bemutatkoznia azonban nem sikerült egyelőre, egy jó tavaszi szezonnal azonban ez könnyen változhat.

Molnárt augusztus 30-án igazolta le a szczecini csapat az MTK-tól megközelítőleg egymillió euróért, melyek bónuszokkal akár tovább növekedhet.

Molnár Rajmund gólja 7:06-tól látható:

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0