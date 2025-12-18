A lengyel bajnokság hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött videó alapján az ex-MTK játékos szerezte az idei év gólját, melyet augusztus végén szerzett újdonsült csapatában.

Molnár Rajmund idén nyáron igazolt az előző idény negyedik helyezettjéhez, az őszi szezonban tíz meccsen 3 gólt szerzett, köztük a most megválasztott szépségdíjas találatot. A lengyel kupában két mérkőzésen nem talált be.

A Pogon a tizedik helyen áll a rendkívül szoros 18 csapatos lengyel élvonalban, mindössze egy pontra a kiesést jelentő tizenhatodik helytől. A már téli szüneten lévő bajnokságban legközelebb február első napján játszanak Molnárék, akkor a lublini Motor vendége lesznek.

A fiatal támadót többször is meghívta már Marco Rossi szövetségi kapitány a válogatott keretébe, bemutatkoznia azonban nem sikerült egyelőre, egy jó tavaszi szezonnal azonban ez könnyen változhat.

Molnárt augusztus 30-án igazolta le a szczecini csapat az MTK-tól megközelítőleg egymillió euróért, melyek bónuszokkal akár tovább növekedhet.

Molnár Rajmund gólja 7:06-tól látható:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.