Szabó János piros lapTörök Attila
C. Kovács Attila

Megfejelte az ellenfél játékosát, ebben az idényben már nem léphet pályára Paks rangidőse + videó

Paksi FC vs Puskás Akadémia FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
OTP Bank Liga NB I

Már nem léphet pályára a május közepéig tartó idényben Szabó János, az NB I-ben szereplő Paksi FC hátvédje - erről döntött az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

A zöld-fehérek 36 éves játékosát vasárnap, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 62. percében állította ki a játékvezető, mert megfejelte Quentin Maceirast, az ellenfél légiósát. A hétközi fegyelmi tárgyalást követően Szabó négy soron következő bajnokit kénytelen kihagyni, vagyis a hátralévő három forduló mellett a július végén kezdődő következő szezon első játéknapját is kénytelen lesz kihagyni.

A hétvégén szintén kiállított Nagy Zsombor a Kazincbarcika pénteki, MTK Budapest elleni összecsapásán nem léphet pályára - áll az MLSZ honlapján.

A mérkőzés összefoglalója:

