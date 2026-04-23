Megfejelte az ellenfél játékosát, ebben az idényben már nem léphet pályára Paks rangidőse + videó

A zöld-fehérek 36 éves játékosát vasárnap, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 62. percében állította ki a játékvezető, mert megfejelte Quentin Maceirast, az ellenfél légiósát. A hétközi fegyelmi tárgyalást követően Szabó négy soron következő bajnokit kénytelen kihagyni, vagyis a hátralévő három forduló mellett a július végén kezdődő következő szezon első játéknapját is kénytelen lesz kihagyni.

A hétvégén szintén kiállított Nagy Zsombor a Kazincbarcika pénteki, MTK Budapest elleni összecsapásán nem léphet pályára - áll az MLSZ honlapján.

