Meglepő fordulat állt be Szabó István székelyföldi szerepvállalásában

Amint arról a GOAL is beszámolt, Szabó István elviekben már megegyezett az FK Csíkszeredával arról, hogy a román élvonalbeli klubnál folytatja. Akkor a Csakfoci arról írt, hogy a Nyíregyháza egykori vezetőedzője a "szakmai munka legfőbb felelőseként" kerülhet a hargitaiakhoz. Erre utalt a Székely Sport beszámolója is.

Pénteken a román Digi Sport is cikket közölt a témában, amelyben azt írja, hogy Szabó egészen más szerepkörben tűnhet fel a Csíkszeredánál.

Információik szerint a Kecskeméttel magyar bajnoki ezüstérmes szakember Ilyés Róbert helyét veheti át a vezetőedzői szerepkörben a nyártól. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások már folyamatban vannak.

Ilyés még a 2022-23-as szezon tavaszán vette át az FK irányítását, majd a 2024-25-ös idényben feljuttatta azt az élvonalba. Jelenleg ádáz harcot vív bennmaradásért a klub: az alsóházi rájátszásban a hetedik, osztályozót érő helyen áll.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.