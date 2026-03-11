Tovább nő a magyarok száma ennél a klubnál, ezúttal szakmai vezető érkezhet

Bár a bennmaradás reményében négy légióst is szerződtetett a téli átigazolási időszakban a román élvonalbeli FK Csíkszereda, az együttesnél továbbra is igyekeznek magyar játékosokra és szakemberekre építeni. Ezt bizonyítja, hogy a klub elviekben már megegyezett Szabó Istvánnal arról, hogy a nyártól átveszi a legfelsőbb szakmai munka irányítását - tudta meg a Csakfoci.

A magyar szakember legutóbb a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjének mondhatta magát, amelyet benn is tartott a 2024-25-ös szezon során az NB I-ben. Csakhogy erre a kiírásra elfogyott a nyírségiek lendülete, és október végén menesztették.

Korábban 125 találkozón ült a Kecskemét kispadján, amelyet újoncként a második helyig kormányzott az NB I 2022-23-as kiírásában.

Ami az FK Csíkszeredát illeti, jelenleg az osztályozót érő 13. helyen áll a Szuperligában, és csak a rosszabb egymás elleni eredmény miatt nem előzi meg a szintén 28 pontos, 12. Petrolult.

Ilyés Róbert vezetőedző keretét 15 magyar származású játékos is alkotja, közülük Kleinheisler László, Nagy Zoárd és Tajti Mátyás a téli átigazolási ablakban igazolt Székelyföldre.

