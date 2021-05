Suárez bebizonyította, hogy alábecsülték

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az Atlético Madrid drámai csatában szerezte meg a bajnoki címet a Real Madrid előtt, miután ma este 2–1-re verte a Valladolidot a spanyol bajnokság utolsó fordulójában. Az Atlético 2014 után ülhetett fel újra Spanyolország trónjára, és ennek a sikernek az egyik legnagyobb kovácsa a tavaly nyáron a Barcelonától érkező Luis Suárez volt. Az uruguayi támadó tavaly nyáron méltatlan körülmények között távozott a Barcelonától, nem hittek benne, az Atlético segítő jobbot nyújtott neki, a csatár pedig meghálálta a bizalmat. 21 gólt szerzett az idei szezonban, köztük a mai, bajnoki címet érő gólt is a Valladolid ellen. Suárez a góllövőlistán is előkelő helyen végzett, hiszen 21 góljával a 4. lett, csak Messi, Benzema és Moreno lőttek nála többet. Csapaton belül Suárez után a második legeredményesebb játékos Marcus Llorente volt, a maga 12 találatával. Llorente így nyilatkozott a mérkőzés követően:

Az összetartozást jól mutatja, hogy a bajnokság során legtöbbször az Atléticonak sikerült hátrányból felállnia, Diego Simeone tanítványai 17 pontot szereztek vesztes pozícióból. Luis Suárez pedig 34 évesen is bizonyította, hogy még mindig a legmagasabb szinten tud focizni. A Barcelona színeiben 198 gólig jutó csatár tökéletesen beleillett Simeone harcias filozófiájába, és góljai nagyon sokat jelentettek az Atléticonak, az Opta szerint Suárez 21 bajnoki gólja 21 bajnoki pontot jelentett a Matracosok számára.

Suárez a bajnoki győzelem után könnyek között ünnepelt:

Tears of joy for @LuisSuarez9! 🥲



His 21 goals helped earn the #LaLigaSantander title for @atletienglish... ❤️🏆🤍 pic.twitter.com/X2WVDvlQqz