Kémbotrány rázza meg az angol focit: Itt a liga vészterve!

Fotó készült a Southampton által küldött kémről

A Sky Sports News megszerezte azt a felvételt, amelyen egy férfi kamerával a kezében látható a Middlesbrough edzőközpontjánál. A fotó bizonyítéka lehet a Southampton ellen felhozott kémkedési vádaknak.

A vádak és lehetséges következmények

A vádak szerint a Southampton titkos felvételeket készíttetett egy gyakornokával, Will Salttal, a Middlesbrough edzéséről a play-off elődöntő előtt. A Middlesbrough hivatalos panaszt nyújtott be az EFL-nél, miután Will Salt egy fa mögül a telefonjával rögzítette a csapat edzését. Amennyiben bűnösnek ítélik a Southamptont, nagyon súlyos következményei lehetnek a botránynak: Kizárhatják a Southampton-t a play-offból, ami azt jelentené, hogy a Middlesbrough fog a Hull City-vel megmérkőzni a Premier League-be jutásért, illetve pontlevonással is szankcionálhatják Tonda Eckert csapatát. Azonban az is elképzelhető, hogy csak a 2026/27-es szezonban kapja meg a büntetését a Southampton.

Tonda Eckert is megszólalt

Tonda Eckertet, a Southampton edzőjét is kérdezték az ügyről:

„Nem könnyű számomra, hogy ne nyilatkozzak, jelenleg nincs mit mondanom, mert folyamatban van a nyomozás.

Nagyon komolyan vesszük az ügyet. Mondok majd valamit, de most nem mondhatok, mert folyamatban van a nyomozás, és semmi nem lesz hatással rá amit mondok.

Nem könnyű számomra. Mondok majd valamit, de egyszerűen nem ez a megfelelő pillanat.

Megértjük az ügy súlyosságát. Ennyi, amit erről el lehet mondani.” - nyilatkozta Eckert.

