Kizárás és pontlevonás is sújthatja a Southamptont a kémbotrány miatt

Mint ismert, múlt héten robbant ki az a "kémbotrány" Angliában, ahol a vád szerint a másodosztály play-off elődöntője előtt a Southampton egyik elemzője kémkedett a Middlesborough edzésén a két csapat egymás elleni találkozója előtt. A stábtagot rajtakapták az eseten, az angol labdarúgó-bajnokságot szervező EFL pedig fegyelmi eljárás indított a Southampton ellen.

Azóta kiderült, a "Szentek" legyőzték riválisukat a play-off elődöntőjének visszavágóján, így Southampton - Hull City mérkőzést rendeznek a Premier League-be való feljutásért. Vagy mégsem?

Kizárás fenyegeti a Southamptont

A feljutásért küzdő Southampton sorsa jelenleg egy független vizsgálóbizottság kezében van. Ha a testület helyt ad a vádnak, miszerint a klub megfigyelte a Middlesbrough edzését az elődöntő előtt, a csapatot akár a rájátszásból is kizárhatják.

Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a bizottság nem találja bűnösnek a Southamptont, és ejtik az összes vádat. E két véglet között a lehetséges büntetések széles skálája húzódik meg. A független testületnek teljes szabadsága és jogköre van bármilyen általuk megfelelőnek ítélt szankció kiszabására: ez lehet a vádak hivatalos ejtése, egy enyhe figyelmeztetés, pénzbírság, sportbéli szankció, vagy akár egy olyan súlyos, adminisztratív döntés is, amely a Southampton rájátszásbeli helyébe kerül - írja a Sky Sports.

Pontlevonás is jöhet

Angol kiadásunk szerint akár pontlevonás sem zárható ki, ami a következő szezonban lépne életbe. Az ügyet vizsgáló független fegyelmi bizottság a nemzetközi gyakorlatot alapul véve a kanadai női olimpiai csapat 2024-es esetét tekinti a lehetséges büntetés fő precedensének. A tavalyi párizsi olimpián a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hat pontot vont le a címvédő kanadai válogatottól, miután kiderült, hogy a stáb egyik tagja drón segítségével figyelte meg a csoportellenfél Új-Zéland zárt kapus edzését.

A Middlesborough még kivár

A történtek a pályán alulmaradó ellenfél menetrendjét is felborították. A Middlesbrough játékosainak az eredeti terveknek megfelelően csütörtökön kell jelentkezniük a klub edzőközpontjában. A szakmai stáb elképzelése az volt, hogy a szerdai szabadnapot követően csütörtökön értékelik ki az elődöntő eseményeit.

A hivatalos menetrend szerint, ha a csapat bejutott volna a döntőbe, a hétvégét pihenéssel tölthették volna, mielőtt hétfőn megkezdik a felkészülést a fináléra. Mivel a Boro a pályán elért eredmények alapján kiesett, a játékosok és a stáb tagjai péntektől szabadságra mentek volna. Ez a forgatókönyv azonban a Southampton elleni vádak és az esetleges kizárás esélye miatt jelenleg bizonytalan, így a csapat egyelőre a bizottság hivatalos határozatára vár.

