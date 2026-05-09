Az ESPN cikke szerint a Middlesbrough hivatalos panaszt nyújtott be, miután állításuk szerint a Southampton egyik stábtagjához köthető személy a klub edzőközpontjában, a Rockliffe Parkban tartott edzésen megjelent, és azt telefonjával rögzítette. Az eset a találkozót megelőző napokban történt, amikor a szabályok értelmében az ellenfél edzésének megfigyelése szigorúan tilos.

A beszámolók szerint a kérdéses személyt rajtakapták, amint a tréninget figyelte és videófelvételt készített. Miután észlelték, felszólították, hogy törölje a felvételeket, majd távoznia kellett a helyszínről. A Middlesbrough ezt követően hivatalosan is jelezte az esetet az EFL felé.

A liga közleménye szerint az ügyet fegyelmi vétségként kezelik, és a Southamptonnak hivatalosan is reagálnia kell a vádakra. Az EFL egy független bizottságot bízott meg a vizsgálattal, amely gyorsított eljárásban hozhat döntést a rájátszás közelsége miatt.

A lehetséges szankciók között pénzbírság, pontlevonás, illetve súlyosabb esetben további fegyelmi intézkedések is szerepelhetnek, bár utóbbi ritkán fordul elő hasonló ügyekben.

Az eset többek szerint párhuzamot mutat a 2019-es „Spygate” botránnyal, amikor a Leeds Unitedet büntették hasonló szabályszegés miatt.

A fegyelmi bizottság döntése várhatóan a következő napokban várható, amely akár a Championship rájátszásának menetére is hatással lehet.

