Súlyos következményekkel járt a Southampton számára az úgynevezett „Spygate” botrány: az EFL független fegyelmi bizottsága kizárta a klubot a Championship rájátszásának döntőjéből, miután bebizonyosodott, hogy jogosulatlanul filmezték ellenfeleik edzéseit.

A döntés értelmében a Southampton helyett a Middlesbrough szerepelhet a Wembley-ben rendezendő fináléban, ahol a Hull City lesz az ellenfele. Emellett a southamptoni klub a következő idényt négy pontos levonással kezdi majd a másodosztályban.

Az ügy előzménye, hogy a Middlesbrough még a rájátszás elődöntője előtt hivatalos panaszt tett az EFL-nél. A vád szerint egy Southamptonhoz köthető elemző titokban rögzítette a boro-i edzéseket. Később az is kiderült, hogy nem egyedi esetről volt szó: az Ipswich Town és az Oxford United tréningjeit is jogosulatlanul figyelték meg.

A brit sajtó szerint az incidens szinte kémfilmbe illő jeleneteket hozott. Egyes beszámolók alapján az illető bokrok közül filmezett, majd amikor észrevették, megpróbált eltűnni a helyszínről.

Az EFL hangsúlyozta, hogy a sportszerűség és a verseny tisztasága miatt volt szükség a példátlanul kemény büntetésre. A szabályzat egyértelműen tiltja az ellenfelek edzéseinek megfigyelését a mérkőzést megelőző 72 órában.

A Southampton már jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen, azonban az EFL egyelőre kitart az ítélet mellett. A klub kizárása hatalmas anyagi veszteséget is jelenthet, hiszen a Championship rájátszásának döntőjét gyakran a „világ legdrágább mérkőzéseként” emlegetik: a Premier League-be jutás akár 200-220 millió fontos bevételt is hozhat.

A Middlesbrough vezetőedzője, Kim Hellberg korábban nyíltan csalásnak nevezte a Southampton viselkedését, és azt mondta, pénzbüntetésnél sokkal komolyabb szankcióra lenne szükség.

Az angol futballszurkolók körében is óriási vitát váltott ki az ügy. Többen túl szigorúnak tartják a kizárást, mások szerint azonban csak így lehet visszatartani a klubokat a hasonló módszerektől.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.