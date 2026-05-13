A Southampton FC és a Middlesbrough FC Championship-rájátszásának visszavágója után nemcsak a pályán, hanem a sajtóteremben is elszabadultak az indulatok. A Southampton vezetőedzője, Tonda Eckert látványosan megszakította a sajtótájékoztatót, amikor újságírók ismét a klub körül kirobbant kémügy részleteiről kérdezték.

A botrány középpontjában az áll, hogy a Middlesbrough szerint a Southampton egyik stábtagja titokban felvételeket készített az észak-angol klub edzéséről a rájátszás első mérkőzése előtt. Az ügyben az Angol Labdarúgó Liga (EFL) már hivatalos vizsgálatot indított, és szabályszegés miatt eljárás folyik a Southampton ellen.

A gól nélküli első mérkőzés után Eckert már egyszer kivonult egy sajtótájékoztatóról, amikor nem kívánt reagálni a kérdésekre. A mostani visszavágó után ismét hasonló jelenet játszódott le: az edző csak annyit közölt, hogy a klub hivatalos álláspontját már ismertették, majd amikor tovább faggatták, egyszerűen felállt és elhagyta a termet.

A Middlesbrough menedzsere, Kim Hellberg közben rendkívül élesen fogalmazott. A svéd szakember szerint az eset „szégyenteljes”, és úgy érzi, az egész történet aláássa a sportszerűséget. A találkozó során a két vezetőedző között a partvonal mellett is feszült szóváltás alakult ki.

A Southampton végül hosszabbítás után jutott tovább a Wembley-ben rendezendő playoff-döntőbe, de a klub helyzete továbbra sem nyugodt. Brit sajtóértesülések szerint akár komolyabb sportszakmai büntetés – például pontlevonás vagy kizárás – is szóba kerülhet, ha az EFL bizonyítottnak látja a szabályszegést.

