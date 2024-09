"Sok ellenségünk van" - véli Hornyák Zsolt, aki bajnoki címre tör a Puskás Akadémiával!

"Ha lenne tízezer szurkolónk, akkor a Fiorentina ellen tovább megyünk."

Terjedelmes interjút adott Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője az m4sport.hu-nak, amelyben szó esett a Fiorentina elleni párharcról, a klub és a tréner céljairól, a játékosok motivációjáról, valamint a fiatalokról is.

"Nem szabadott volna az idegenbeli meccsen az első félidő hosszabbításában gólt kapni. Ráadásul volt egy nagy helyzetünk 2–0-nál és talán, ha Mikael Soisalo kihasználja a helyzetét, akkor – bármilyen furcsa is ezt kimondani – lezárhattuk volna a mérkőzést és talán az egész párharcot is. Akkor is éreztem a csapaton az erőt, amikor fordított a Fiorentina. Jobban felkészültünk a mérkőzésre, mint az ellenfél, csak a saját hibáinkból kaptunk gólokat, pedig nagyon jó futballistákkal találkoztunk. Mi diktáltuk a tempót idegenben, ami számomra nagyon fontos volt" - mondta Hornyák az odavágóról, hozzátéve, ki lehet esni, de könnyebb feldolgozni, ha jól teljesítenek.

"Aki sosem lőtt még büntetőt az nem tudja, hogy hiába bő hét méter széles a kapu, akkor is benne van egy kapus – esetünkben a klasszis De Gea – és a kapu összeszűkül. Ilyenkor az ember hajlandó arra, hogy megváltoztassa a döntését és ez sosem jó. Volt olyan játékos, aki nem vállalta a rúgást, tapasztalt játékos is döntött így, mert azt mondta, hogy fáradt" - árulta el az 51 esztendős szakember, aki úgy tekintek erre a két meccsre, hogy ez a munkájuk gyümölcse volt.

"Sok ellenségünk van, nem szeretnek minket, mint klubot, de most megmutatták a játékosok, hogy itt is megy a munka és jól dolgozunk. Az edzői pályafutásom legnehezebb meccsei voltak ezek. Az olasz kollégám is azt mondta, hogy jó csapatunk van – ez fontos visszajelzés. Az olasz újságírók is megtapsoltak a sajtótájékoztató után, ez is jólesett" - mondta.

Hornyák úgy nyilatkozott, itthon a dobogót szeretnék elérni, de akár az első helyért is tudnak majd küzdeni.

"Itt azért sokszor láthatják, hogy nekünk a szurkolói támogatásunk minimális. Ha lenne tízezer szurkolónk, akkor a Fiorentina ellen tovább megyünk. Tudtam, hogy ez így lesz, amikor idejöttem. Ez nem a főváros, hanem egy kétezer lakosú falu, ide máshonnan is jönnek a szurkolók. Ezt a játékosok is feldolgozták már és élvezik a játékot a Ferencváros ellen, amikor idegenben tizenötezer néző előtt szerepelhetnek. Megszoktuk, hogy mi egymást támogatjuk a pályán. Örülünk azoknak a szurkolóknak, akik vannak és érezzük, hogy emelkedik a számuk" - mutatott rá Hornyák, aki kijelentette, célja, hogy megnyerje a bajnokságot, de vajon a klub készen áll erre?

"Ha sikerül, akkor örülünk neki, de nekünk a legfontosabb a nevelés. Ha a végén a fiatalok nem tudják behúzni a fontos győzelmeket, akkor ezt adott esetben el kell fogadni. Mi nem változtatunk a filozófián, pláne nem bajnokság közben. Azt szeretném, ha minél több fiatal lenne a csapatban, de nem mindig sikerül. Nem lehet erőltetni. Nem mindenki bírja a nyomást, még akkor sem, ha a környezete azt mondja, hogy képes rá" - mondta a tréner az m4sport.hu-nak.