Hiába a kilenc gól, Simeonét nem nyűgözte le a PSG–Bayern elődöntő

Jó meccs vagy gyenge védekezés?

Diego Simeonét az Arsenal elleni, 1-1-re végződő Bajnokok Ligája-elődöntő után tartott sajtótájékoztatóján megkérdezték arról, mit gondolt a másik mérkőzésről, amelyen a PSG 5-4-re győzte le a Bayern Münchent. Mindenki arra számított, hogy az argentin tréner a meccs fordulatairól és fantasztikus egyéni megoldásairól beszél majd, azonban Simeone egy meglehetősen érdekes másik szempontot hozott szóba:

„Amikor egy meccs 5-4-re végződik, mindenki azt mondja: ‘Micsoda meccs, elképesztő!’. Én inkább azt mondom: ‘Kaptunk öt gólt’. Nem hiszem, hogy ez egy jó meccs az edzők szempontjából. A TV-ben természetesen nagyon tetszett.”

Simeone hozzáállása

Ha figyelembe vesszük a játékstílust, amellyel Simeone a klubfutball elitjébe emelte az Atlético Madridot, nem olyan meglepő a kijelentése, mint elsőre hangzik. A több mint 15 éve tartó vezetőedzői karrierjét a madridi csapat élén a szenvedély, küzdelem és védelmi stabilitás jellemzi, amely két spanyol bajnoki cím mellett két Bajnokok Ligája-döntőt is eredményezett.

A spanyol médiában az Atlético játéka Simeone irányításával még külön nevet is kapott, “El Cholismo”-ként emlegetik.

Forrás: BILD

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.