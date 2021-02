Simán nyerte a milánói derbit és növelte előnyét az Inter

A 228. milánói derbin a listavezető Inter magabiztosan, 3-0-ra verte meg a Milant, ezzel négy pontra lógtak meg a tabellán a legutóbbi két bajnokiját elveszítő városi rivális előtt.

Az Inter remekléséből jelentős részt vállalt az első és második gól szerzője Lautaro Martinez és a harmadikat jegyző Lukaku, aki ezzel a találattal átvette a vezetést az olasz liga góllövőlistáján - a belga az előző öt, Milan elleni meccsén betalált, ez 48 éve senkinek sem sikerült.

A mérkőzés javát az Inter dominálta, a Milánnak elvétve voltak kihasználatlan lehetőségei - Conte sokat köszönhet kapusának, Samir Handanovicnak, aki egygólos vezetésnél többször is komoly védéssel tartotta meg a csapata vezetését.

DOES THIS COUNT AS A BIG GAME???? @RomeluLukaku9 taking his dog Rpmagnoli for a walk as usual



🤫 🤫 🤫 pic.twitter.com/nsS9pliHiE