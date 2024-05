Olaszországban folytathatja pályafutását Nagy Ádám

A szezon végén lejár a kölcsönszerződése, de eldőlni látszik jövője.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Nagy Ádámra a magyar válogatottban alapemberként számít Marco Rossi, klubcsapatában, a Spezia Calcióban is kivívta a folyamatos kezdő tagságot. Az olasz csapatnál mindössze kölcsönben szerepel, de hamarosan pont kerülhet a történet végére, hogy hol kezdi meg a szezont a 28 esztendős középpályás.

Nagy Ádám rutinos játékosnak számít Olaszországban, összesen három klubcsapatnál is megfordult már. 41 bajnokin lépett pályára a Serie A-ban a Bologna színeiben, míg 95 tétmérkőzésnél jár az olasz másodosztályban a Pisa és a Spezia játékosaként. Utóbbi klubnál jelenleg kölcsönben szerepel, a szezon végéig van élő kontraktusa az alakulattal.

A Pisától kölcsönben lévő középpályásnak a kölcsönszerződésében egy kivásárlási opció is szerepel, ami akkor léphet életbe, ha a Spezia biztosítja Serie B-tagságát - írta meg a spezia1906.com információi alapján a csakfoci.hu.

A liguriai gárda jövőre is az olasz másodosztályban fog szerepelni, tagságát sikerült megőriznie. Nagy Ádám a szezon második felében alapembere lett az alakulatnak és mivel Luca D’Angeli is hosszabbított a klubbal így minden esély megvan arra, hogy jövőre is a Spezia színeiben láthatjuk majd 79-szeres magyar válogatottat.