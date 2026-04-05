A találkozó egyetlen gólját Federico Vinas szerezte a 32. percben Alberto Reina passza után.
A 38. percben az Oviedo emberelőnybe is került, ugyanis sevilla-i oldalról Tanguy Nianzou-t kiállították.
A nagy menekülés, és a nagy bukás?
Az Oviedo a 20. helyen áll a bajnokságban, azonban az utolsó helyezett csapat a legutóbbi négy összecsapásán hét pontot gyűjtött, és már „csak" 7 pontot van az utolsó bennmaradó (17.) helyen álló Sevillától.
A Sevilla ezzel szemben egyre nehezebb helyzetbe kerül, a szebb napokat is megélt gárda utolsó 9 mérkőzéséből csak egyet nyert meg, és már csak két pontra vannak a kiesést jelentő 18. helytől.
A mérkőzés összefoglalója:
La Liga, 30. forduló:
Getafe-Athletic Bilbao 2-0 (1-0)
Valencia-Celta Vigo 2-3 (1-0)
Real Oviedo-Sevilla 1-0 (1-0)
később:
Alavés-Osasuna 21.00
szombaton játszották:
Atlético Madrid-FC Barcelona 1-2 (1-1)
Real Betis-Espanyol 0-0
Real Sociedad-Levante 2-0 (1-0)
Real Mallorca-Real Madrid 2-1 (1-0)
hétfőn játsszák:
Girona-Villarreal 21.00
pénteken játszották:
Rayo Vallecano-Elche 1-0 (0-0)
