A találkozó egyetlen gólját Federico Vinas szerezte a 32. percben Alberto Reina passza után.

A 38. percben az Oviedo emberelőnybe is került, ugyanis sevilla-i oldalról Tanguy Nianzou-t kiállították.

A nagy menekülés, és a nagy bukás?

Az Oviedo a 20. helyen áll a bajnokságban, azonban az utolsó helyezett csapat a legutóbbi négy összecsapásán hét pontot gyűjtött, és már „csak" 7 pontot van az utolsó bennmaradó (17.) helyen álló Sevillától.

A Sevilla ezzel szemben egyre nehezebb helyzetbe kerül, a szebb napokat is megélt gárda utolsó 9 mérkőzéséből csak egyet nyert meg, és már csak két pontra vannak a kiesést jelentő 18. helytől.

A mérkőzés összefoglalója:

La Liga, 30. forduló:

Getafe-Athletic Bilbao 2-0 (1-0)

Valencia-Celta Vigo 2-3 (1-0)

Real Oviedo-Sevilla 1-0 (1-0)

később:

Alavés-Osasuna 21.00

szombaton játszották:

Atlético Madrid-FC Barcelona 1-2 (1-1)

Real Betis-Espanyol 0-0

Real Sociedad-Levante 2-0 (1-0)

Real Mallorca-Real Madrid 2-1 (1-0)

hétfőn játsszák:

Girona-Villarreal 21.00

pénteken játszották:

Rayo Vallecano-Elche 1-0 (0-0)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.