A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső a második percben betalált, s már négy gólt szerzett ebben az idényben.

A Toronto FC tizenegy bajnoki után a keleti főcsoport hatodik helyén áll.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Sallói Dániel februárban több mint tíz év után hagyta ott a Sporting Kansast, és igazolt a kanadai Torontóhoz. Lapunk édesapja, Sallói István elárulta, miért döntött az átigazolás mellett a fia.

