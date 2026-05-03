Sallói DánielTSN
C. Kovács Attila

Sallói fontos gólt szerzett új csapatában + videó

Sallói Dániellel a kezdőcsapatban a Toronto FC 1-1-es döntetlent ért el hazai pályán a San José Earthquakes ellen az észak-amerikai profi liga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján.

A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső a második percben betalált, s már négy gólt szerzett ebben az idényben.

A Toronto FC tizenegy bajnoki után a keleti főcsoport hatodik helyén áll.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Sallói Dániel februárban több mint tíz év után hagyta ott a Sporting Kansast, és igazolt a kanadai Torontóhoz. Lapunk édesapja, Sallói István elárulta, miért döntött az átigazolás mellett a fia. 

A mérkőzés összefoglalója:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

