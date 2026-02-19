Goal.com
Kiderült, mennyire súlyos Saka sérülése

Szerda este úgy tűnt, hogy Bukayo Saka súlyos sérülést szenvedhetett a Wolverhampton elleni bajnokin, azonban csütörtök reggel pozitív hírek érkeztek az angol sztár egészségi állapotáról.

Mint ismert, az Arsenal hatalmas meglepetésre csak 2-2-s döntetlent játszott a sereghajtó, és már szinte biztos kiesőnek számító Wolverhampton otthonában a Premier League 31. fordulójából előrehozott mérkőzésen szerda este. 

Saka sérülése nem súlyos

Bukayo Saka mozgalmas héten van túl, az Arsenal sztárja kedden szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, szerdán már az ötödik percben gólt szerzett a Wolves ellen, azonban a 72. percben megsérült, és le kellett cserélni. 

A 24 éves szélső a bal térdét fájlalta, azonban a Mirror információi szerint az angol játékos sérülése nem súlyos, pályára léphet a Tottenham Hotspur elleni észak-londoni derbin a hétvégén. 

Trossard játéka kérdéses, viszont több kulcsjátékos is visszatérhet

A helyére becserélt Leandro Trossard játéka azonban kérdéses a Spurs elleni rangadón, a belga támadó Santiago Buenóval vállával ütközött a rendes játékidő utolsó perceiben, és az arcát fájlalta, le is kellett cserélni. A sors iróniája, hogy a helyére az a Riccardo Calafiori állt be, aki egy perccel később öngólt vétett, a Wolves pedig ezzel a góllal egyenlített a 94. percben. 

Jó hír viszont az Arsenal szimpatizánsainak, hogy a The Standard információi szerint Kai Havertz és Marin Odegaard is visszatérhetnek a hétvégén, és Mikel Arteta rendelkezésére állhatnak az észak-londoni derbin.

