Sajtóhír: a Real Madrid egykori trénere ül le a Milan kispadjára, a drukkerek kiakadtak!

Tüntetnek az Európa-liga győztes edző ellen.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A La Gazzetta dello Sport szerint megvan a megegyezés Julen Lopetegui és az AC Milan között, így az 57 esztendős spanyol szakember veszi át a piros-feketék irányítását a nyáron.

A cikk lejjebb folytatódik

A lap azt írja, Lopetegui 2027-ig szóló szerződést köt a milánóiakkal, ahol évi 4 millió eurós fizetést kap majd.

A Football Italia szerint a Milan drukkerei azonban nincsenek elragadtatva a vezetőség választásától, a közösségi médiában máris kampányt indítottak Lopetegui ellen, akit nem tartanak megfelelőnek a csapat kispadjára, s tömegével terjesztik a #Nopetegui hashteget.

A Curva Sud szurkolói csoport egy közleményt is kiadott, amelyben bár nem nevezik meg Loptegeuit, de utalnak rá, s káoszt látnak a klub körül.

„A szezon a végéhez közeledik, és az egészet jellemző középszerűség most egy katasztrofális fináléba torkollt, amelyet megdöbbentő nyilatkozatok is felerősítettek, nem is beszélve a leendő edzőről szóló pletykákról..." - írják, hozzátéve, most jött el az ideje annak bizonyítására, hogy a klub valóban ambiciózus csapatot akar-e építeni, vagy megelégszenek minden évben a BL-kvalifikációval.

„Uraim, elfogyott a türelmünk! Milánó nem csak egy árucikk! Milánó nem egy olyan város, amelynek elég a részvétel. Milánónak története és hagyománya van, amely hozzászokott ahhoz, hogy a világ futballjának elitjében legyen. A tulajdonosok konkrét tettekkel bizonyítsanak, hogy továbbra is élvezhessék a szurkolótábor fáradhatatlan támogatását" - szól a közlemény.

Lopetegui edzői pályafutását a Rayo Vallecanónál kezdte, megfordult a Real Madridnál, a Portónál, a Sevillánál és a Wolverhamptonnál, valamint a spanyol utánpótlás-válogatottaknál és a felnőtt nemzeti csapatnál is.