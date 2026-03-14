C. Kovács Attila

„Halálra voltunk rémülve” – új szerepkörben próbálta ki magát Ryan Reynolds és Rob McElhenney

A Wrexham AFC társtulajdonosai, Ryan Reynolds és Rob McElhenney péntek este új szerepben próbálták ki magukat: a díszpáholyt a kommentátori fülkére cserélték. Ugyanis a két hollywoodi filmsztár közvetítette csapatuk Swansea City elleni wales rangadóját az angol másodosztályban, a Racecourse Ground stadionban, ahol végül Wrexham 2–0-ra diadalmaskodott. Mutatjuk a különleges pillanat részleteit.

Már napokkal ezelőtt bejelentették, hogy a hollywoodi páros a Sky Sports műsorvezetőjével, David Pruttonnal állt össze egy alternatív adásra, amely a „Live From Wrexham with Rob & Ryan” címet kapta. A műsor egy „egyedi meccsnapi élményt” ígért: spontán elemzésekkel és reakciókkal a teljes találkozó alatt.

Milyen hangulatot varázsolt Ryan Reynolds és Rob McElhenney?

A kezdőrúgás előtt Reynolds és McElhenney bevallották, hogy „rettegnek” a közvetítéstől, ugyanakkor hangsúlyozták: igyekeznek komolyan venni a feladatot, hogy a nézők a megszokott színvonalat kapják. A meccs alatt azonban azért belefért némi laza poénkodás is. 

Például felidézték, hogy a korábbi angol válogatott futballista, jelenleg az Inter Miami CF társtulajdonosaként dolgozó David Beckham FaceTime-on hívta fel őket, amikor a Wrexham kiesett a FA Cup-ből a Chelsea FC ellen.

A kommentátorfülkében uralkodó hangulathoz az is hozzátartozott, hogy viccelődtek a mikrofonok kellemetlen közelségén, Reynolds pedig azt is elárulta: még azon is elgondolkodtak, hogy egy olyan tanfolyamra íratják majd be a játékosaikat, ahol rendesen megtanulhatnak műesni.

A tulajdonosok végül két gólt is közvetíthettek: Nathan Broadhead a 25. percben megszerezte a vezetést, majd a 88. percben Liam Cullen öngólja állította be a 2–0-s végeredményt.

A Wrexham a Premier League felé robog

Reynolds és McElhenney 2021 óta a Wrexham társtulajdonosai, és azóta teljesen átalakult a klub: és az ötödosztályból a másodosztályig küzdötte fel magát nem kevesebb, mint öt év alatt. És mivel a walesi együttes jelenleg a Championship hatodik helyén áll, így az sem kizárt, hog jövőre a Premier League-be is feljut. Ami végérvényesen egy hollywoodi történetté varázsolná a Wrexham utazását.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Chelsea elleni FA-kupa búcsú is egy érzelmi hullámvasút volt Ryan Reynolds és Rob McElhenney számára. 

