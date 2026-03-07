A másodosztályú Wrexham hatalmas meglepetésre a 18. percben Sam Smith révén megszerezte a vezetést a Chelsea ellen az FA-kupa szombati játéknapján. A walesi együttes két tulajdonosa, Ryan Reynolds és Rob McElhenney is kilátogatott a mérkőzésre, és a díszpáholyban ünnepték csapatuk vezető gólját:

A Wrexham vezető gólja:

20 perccel később Alejandro Garnacho lövését még az alapvonalról ki tudták rúgni, azonban a menteni igyekvő védő pont Arthur Okonkwo kapusra rúgta a labdát, akiről a hálóba pattant a játékszer:

Így a félidőben 1-1 állt az eredményjelzőn.

A mérkőzés alakulálását IDE KATTINTVA élőben követheted.



