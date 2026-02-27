Ekkora összeg üti a Manchester Unitedtől menesztett Ruben Amorim markát!

Amint arról a GOAL is cikket közölt, Rubben Amorimot még január ötödikén menesztette a Manchester United, de mivel élő szerződése volt a klubbal, annak felbontásért kárpótlási összeget kap a portugál tréner.

A Vörös Ördögök akár 18 millió eurót is kénytelenek lehetnek kiperkálni Amorimnak és a szakmai stábjába tartozó további öt szakembernek - derült ki az UEFA

klublicenc-összehasonlító jelentéséből. Ez az összeg tehát a lehetséges maximum, amit még sok tényező befolyásolhat, például az, hogy milyen hamar áll újból munkába a portugál mester.

Sőt, emellett további anyagi kötelezettségei is vannak az angol rekordbajnoknak Amorim kapcsán. Amikor ugyanis átvette a csapat irányítását, 11 millió euróért cserébe került az Old Traffordra, ebből azonban még további hétmillió euróval tartozik a portugáloknak a Manchester United.

