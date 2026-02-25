Hiába a sok költekezés, egyre jobb anyagi helyzetben a Manchester United

Annak ellenére, hogy 2025 nyarán Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha és Senne Lammens is aláírt a Manchester Unitedhoz, a klub képes volt 16 millió eurót lefaragni a fizetésekből - derült ki a klub negyedéves pénzügyi jelentéséből.

Angol kiadásunk rávilágított, hogy ez a megannyi eladott, illetve kölcsönadott játékos távozásának köszönhető. Közülük Marcus Rashford ideiglenes elengedése szabadította föl a legtöbb pénzt a manchesteriek bérköltségében, akinek állítólag évenként 19 millió euró ütötte a markát. Várhatóan Jadon Sancho fizetése sem volt sokáig gondot okozni a klubnak, mivel nyáron lejár a szerződése.

Ami a játékoseladásokat illeti, Alejandro Garnacho és Antony játékjogáért összesen 60 millió eurót kapott a United a nyári átigazolási ablakban. Rajtuk kívül Rasmus Höjlund is további bevételt hozhat a konyhára, aki a szezon végén minden bizonnyal végleg a Napolihoz szerződik.

Emellett az is kiderült, hogy a Manchester United jelenleg 37 millió eurós nyereséggel működik, ezzel szemben 2025-ben az év hasonló szakaszában 4,5 millió eurós üzemi veszteséget jelentett be.

