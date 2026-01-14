Roy Keane a Manchester United élén? A klub korábbi legendája szívesen látná az írt

Egyre hangosabbak azok a vélemények Angliában, amelyek szerint Roy Keane akár vezetőedzőként is visszatérhet korábbi klubjához, a Manchester Unitedhez. A legendás ír középpályás az elmúlt években gyakran bírálta a „vörös ördögöket” szakértőként, miközben a klub Sir Alex Ferguson 2013-as távozása óta edzőről edzőre bukdácsol.

A United legutóbb Ruben Amorimot menesztette, és a 2025–26-os idény hátralévő részére Michael Carricket nevezte ki megbízott vezetőedzőnek. Ismét kaotikus szezon zajlik az Old Traffordon, ahol próbálnak állandó megoldást keresnek a kispadra.

Amorim valamivel több mint egy évvel ezelőtt érkezett Erik ten Hag utódjaként, ám nem tudta átültetni a Manchesterbe azokat az elképzeléseket, amelyek a Sportingnél sikerre vitték. A klub vezetése végül egy Leeds United elleni 1–1-es döntetlent követően döntött a portugál szakember menesztése mellett.

A távozása után Darren Fletcher vette át átmenetileg a csapat irányítását két mérkőzés erejéig – köztük a Brighton elleni FA-kupa-kiesést –, majd a vezetőség Michael Carricket bízta meg a szezon végéig tartó feladattal abban a reményben, hogy sikerül stabilizálni az idényt.

Bár az ideiglenes edzői posztért elsősorban Carrick és Ole Gunnar Solskjaer neve merült fel, több klublegenda is felvetette Roy Keane szerepvállalásának lehetőségét. A korábbi ír válogatott csapatkapitány a 2000-es évek végén és a 2010-es évek elején a Sunderlandet és az Ipswich Townt is irányította, később pedig az ír válogatott, az Aston Villa és a Nottingham Forest szakmai stábjában dolgozott.

Keane az utóbbi időben rendszeresen hangot adott elégedetlenségének a Manchester United jelenlegi helyzetével kapcsolatban, és most egykori csapattársa, Jaap Stam is elismerte: szívesen látná a 54 éves szakembert valamilyen vezető szerepkörben a csapatnál.

„Nagyon szívesen látnám Roy Keane-t újra a Manchester Unitednél, akár edzőként, akár menedzserként” – mondta Stam a Covers.com World Cup Bettingnek. „Sok korábbi játékos beszél a klub irányáról és döntéseiről, de ezek az ex-unitedesek mind segíteni szeretnének, legyen szó edzői vagy tanácsadói szerepről, mert érdekük a klub sikere.”

A holland védő ugyanakkor arra is rámutatott, miért nehéz ez manapság:

„Nagyszerű lenne Royt ilyen szerepben látni, de a klubok ma már nagyon óvatosak azzal kapcsolatban, hogyan nyilvánulnak meg a korábbi játékosok a médiában. Ha valakinek erős a saját véleménye, és nyíltan kritizál bizonyos döntéseket, azzal könnyen megsérthet embereket a klubon belül, akik később nem biztos, hogy számítanának rá.”