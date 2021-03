Ronaldo megszólalt a kiesés után

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Cristiano Ronaldóról szólt minden, amióta a Juve kiesett a Porto ellen a BL-ből. Kiderült, hogy mennyiért adja el a torinói klub nyáron, az is, hogy vinné a Real Madrid és egymást követik az elemzések arról, hogy mi lesz a portugál zseni sorsa. A játékos eddig hallgatott, de a közösségi médiában most üzent:

„Nem az a fontos, hogy hányszor esel el, hanem az, hogy milyen gyorsan és erősen állsz talpra – kezdte a bejegyzését az ötszörös aranylabdás. – A bajnokok sosem törnek meg. Már a Cagliari elleni Serie A-s meccsre és az olasz kupad döntőjére figyelünk, no meg mindenre, amit még elérhetünk ebben a szezonban. A múlt a múzeumokba való, de szerencsére a futballnak és nekem is vannak emlékeim. A történelmet nem lehet eltörölni és ellenállással, csapatszellemme, kitartással és kemény munkával íródik minden nap. Aki ezt nem érti, az sosem ér el dicsőséget és sikert.”

A vasárnap meccs előtt Andrea Pirlo, a Juventus vezetőedzője sajtótájékoztatót tartott, amelyen természetesen szóba is került Ronaldo, illetve a játékos jövője.

„Ronaldo jól van. Természetesen csalódott a kiesés miatt, de jól dolgozott az edzésen és mindent megtett azért, hogy a pályán legyen a Cagliari ellen. Nyilván a kudarc után jönnek a pletykák vele kapcsolatban, de ez sem csoda, hiszen Lionel Messi mellett ő a világ legjobb játékosa. Mindig jól teljesített és már sokszor bizonyította az értékét.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ronaldo a hétvégén a Cagliari ellen szerepl(het). Ha a kiscsapat győz 6.25-ös pénzt nyerhetsz, de a döntetlen is jól fizet (4,10).