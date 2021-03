Ennyiért adná el a Juventus Ronaldót

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Juventus és Cristiano Ronaldo tárgyalásokat folytat a jövőt illetően. Könnyen elképzelhető, hogy a portugál támadó nyáron távozik az olasz rekordbajnoktól. Most az is kiderült, hogy torinói klub mennyiért hajlandó megválni CR7-től.

Fabrizio Romano értesülései szerint Ronaldo és Juventuis már közvetlenül a kiesést követően egyeztetett a jövőt illetően, ugyanis a klub már nyáron szeretne túladni a Real Madrid egykori klasszisán.

Most a Corrierre dello Sport arról ír, hogy az Öreg Hölgy nagyjából 30 millió eurót szeretne kapni Ronaldo játékjogáért.

A sztár szerződése 2022 júniusában jár le és jelenleg esélytelennek tűnik, hogy az olasz klub hosszabbítást ajánlana. Még a Porto elleni kiesést megelőzően a Juventus sportigazgatója, Fabio Paratici nyilatkozta, hogy az egyesület számára jelenleg nem prioritás új kontraktust ajánlani a 36 éves futballistának.