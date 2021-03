Manchester United, Real Madrid, PSG, vagy Inter Miami – melyik lesz Ronaldo következő klubja?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Azzal, hogy a Juventus után a Barcelona, vagyis Cristiano Ronaldo, majd Lionel Messi is kiesett a Bajnokok Ligájából szinte biztos, hogy új korszak kezdődik a labdarúgásban. Tizenhat éve nem fordult elő olyan, hogy a két ikon ne legyen ott a legjobb nyolc között a sorozatban, ám őket már nem látjuk idén. Ellenben Erling Haalandot és Kylian Mbappét igen. De mi lesz a két világsztárral? Messiről tudjuk, hogy lejár a szerződése nyáron és a Barca új elnöke Joan Laporta mindent megtesz a megtartásáért, de ha nem sikerül, akkor viheti a Manchester City, vagy a PSG. Az azonban nagyobb kérdés, hogy hol folytatja Ronaldo, akivel a Juventus nem tudott BL-t nyerni. A portugálnak még van egy év a megállapodásából, de az is tény, hogy a fizetéséből mondjuk öt jó játékost is lehetne finanszírozni.

A Juve a bajnokságban is gondban van, korántsem biztos, hogy megvédi a címét. Ugyanakkor az is biztos, hogy eddig Ronaldo nélkül is nyerte volna az aranyakat otthon. Az, hogy a Serie A 22 meccsén 20 gólt szerzett nagyon szép dolog, de nem ér annyit, amennyit a klubtól kap. Az is tény, hogy látványosan nem passzol Andrea Pirlo taktikájába Ronaldo, vagyis néha inkább gátolja a csapatot, mint segítené.

Vélhetően nyáron a Juve elengedi Ronaldót, vagyis inkább megszabadul attól a nyomástól, amit jelent és a komoly kiadást is elengedheti, sőt talán még bevételre is szert tehet. De nézzük hova mehet a 36 éves világsztár.

Manchester United

A visszatérésnek lenne némi romantikája az biztos, ráadásul Ole Gunnar Solskjer csapatába illene is Ronaldo. A szakember hagyja, hogy az egyéni képességek domináljanak, szabadan futballozhatnak a játékosai. Erre a legjobb példa Bruno Fernandes, aki várakozáson felül teljesít a MU-ban. Emellett pedig jól ismeri Ronaldót is, vagyis jól működhetnének együtt.

A portugál zsenire azért is építhetne a menedzser, mert azt már láthattuk, hogy a MU kiválóan kontrázik, ám azt is tudjuk, hogy a betömörülő, gyengébb csapatokkal szemben bajban van. Márpedig, ha a Crystal Palace, a Sheffield United és a West Brom ellen nyert volna a csapat, akkor most jóval közelebb lenne a városi riválishoz. Edinson Cavani és Anthony Martial ebben a szezonban tíz gólt szerzett, de vélhetően ők is előrébb tartanának, ha Ronaldo játszana mellettük.

Real Madrid

Az utóbbi hónapokban nem elég összeszedett Zinédine Zidane csapata, persze ehhez az is hozzájárult, hogy elképesztő sérüléshullám sújtotta a csapatot. A keret azonban kicsit öregecske, mondhatni rutinos, vagyis ebből a megközelítésből nem lenne előrébb a Real a 36 éves Ronaldóval. Ugyanakkor Zidane taktikája nem túl bonyolult, ami a portugál visszatérése mellett szól. Viszont a Madrid nincs abban az anyagi helyzetben, hogy tízmilliókat fizessen ki egy kiöregedő játékosnak.

A Real középpályáját Luka Modric, Toni Kroos és Casemiro fogja össze, míg a támadókat Karim Benzema vezeti, vagyis nem meglepő, hogy néha kicsit lomhának tűnik az együttes. Zdane-nak fiatalok kellene, akik lendületet tudnak vinni a játékba és éhesek a sikerre.

Emellett Ronaldo madridi népszerűségét alaposan megviselte az, hogy elhagyta a klubot.

Nem nehéz belátni, hogy kevés az esély a madridi visszatérésre.

PSG

A francia klub meghúzhatja azt, amit eddig senki: összehozhatja egy csapatba Lionel Messit, Cristiano Ronaldót, Kylian Mbappét és Neymart. Erre biztosan nem mondana nemet Maurici Pochettino vezetőedző.

Az új szakvezetővel változott a csapat taktikája is, vagyis az ellentámadások nagyobb hangsúlyt kapta, ami fekszik a portugálnak is. Ugyanakkor Pochettino is azt szereti, ha fiatal játékosai vannak, akik diktálni tudják a tempót.

Emellett ugye azt is sokszor halljuk, hogy Mnappé és Neymar sem fér meg együtt a pályán Pochettino csapatában, mert a francia mindent végrehajt, amit az edző kér, ellenben a brazil túlságosan is önálló.

De a PSG az más! Azt látjuk, hogy a marketing célok sokszor előtérbe kerülnek és annál nagyobb dobás nem lenne, mint összehozni egy csapatba a legjobbakat. Az kérdéses, hogy egy PSG kaliberű csapatnak belefér-e a költségvetésébe ennyi világsztár fizetése, hiszen Mbappé, Neymar és a többiek sem gombokért játszanak, de Ronaldo is szereti, ha hosszú sms-t kap a hónap elején. Mindenesetre nagy harc lehet a gazdasági és a marketing osztály között Párizsban.

Inter Miami

Ez sem lenne semmi! Az MLS különleges világ, ahol minden világsztárt megbecsülnek, aki oda igazol, hiszen a labdarúgás vezetői ott még mindig azzal küzdenek, hogy a foci nem olyan népszerű, mint az amerikai futball. Ronaldo ezen a helyzeten is tudna változtatni.

Az Inter Miami tulajdonosa, David Beckham a múlt hónapban elmondta: „Kétségtelen, hogy Ronaldo és Messi olyan játékosok, akiket szívesen szerződtetnénk.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ez nemcsak szakmailag lenne jó a klubnak, hanem a reklámértéke miatt is.

A csapat taktikájára nem érdemes sok szót fecsérelni. Az együttes tavaly 10. lett a keleti konferenciában, Phil Neville elképzelései pedig egyelőre nem világosak.

Az Egyesült Államokban Ronaldo simán elfocizhatna még néhány évet, ott talán a kevesebb is elég. A portugált nyilván a csillogás és a pompa is érdekli, ebből pedig nem szenvedne hiányt Miamiban.