Romano cáfolta a Chelsea-pletykákat

Az elmúlt hetekben brit sajtóhírek szerint a londoni Chelsea FC érdeklődhetett Ronaldo iránt, ami akár egy újabb visszatérést is jelenthetett volna az Premier League-be. A spekulációk azonban hamar cáfolatot kaptak.

Az ismert átigazolási szakíró, Fabrizio Romano legutóbbi videójában kijelentette: a hírek teljes mértékben alaptalanok. Romano szerint ugyan többen is kérdezték őt a témáról az elmúlt napokban, de semmilyen kapcsolat nincs Ronaldo és a Chelsea között. Hozzátette: „Ez egyszerűen álhír.” A portugál támadó jelenleg az Al-Nasszr játékosa, és bár korábban két időszakot is eltöltött a Manchester United csapatánál, jelenleg nem reális egy újabb angliai szerepvállalás.

Fizetéskülönbség is akadály lenne

A pletykák azért is tűntek valószínűtlennek, mert Ronaldo fizetése messze meghaladja a londoni klub bérekkel kapcsolatos lehetőségeit. A beszámolók szerint a portugál sztár heti mintegy 3,5 millió fontot keres Szaúd-Arábiában, míg a Chelsea legjobban fizetett játékosa, Reece James kapitány, heti körülbelül 250 ezer fontot visz haza.

Sérülés miatt aggódhat Portugália

Ronaldo körül a pályán sem teljesen nyugodt a helyzet. A veterán támadó a legutóbbi bajnokin izomsérülést szenvedett, amikor csapata az Al-Fayha ellen lépett pályára. A mérkőzés 81. percében kellett lecserélni, miután láthatóan fájdalmat érzett. A találkozót végül az Al-Nasszr 3–1-re megnyerte, ám a portugál klasszis sérülése beárnyékolta a sikert.

A vezetőedző, Jorge Jesus a mérkőzés után elmondta, hogy Ronaldo izomfáradtságot érzett, ezért sürgős orvosi vizsgálatok várnak rá. A sajtóban már felmerült az a lehetőség is, hogy egy súlyosabb sérülés esetén veszélybe kerülhet szereplése a közelgő világbajnokságon.

Történelmi rekord előtt állhat

A 2026-os torna – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez – különleges mérföldkő lehetne Ronaldo számára. Ha pályára lép, ő lehet az első játékosok egyike, aki hat világbajnokságon szerepel. A portugál válogatott első mérkőzését június 17-én játssza a sorsolás szerint.

Politikai feszültségek miatt halasztások

A közel-keleti régióban kialakult geopolitikai helyzet a klubfutballra is hatással van. Az Ázsiai Futball Szövetség (AFC) több nemzetközi mérkőzést elhalasztott a közel-keleti konfliktusok miatt. Az érintett találkozók között szerepelt az Al-Nasszr és az Al-Wasl mérkőzése is, amelyet határozatlan időre elnapoltak. Az AFC közleménye szerint a döntést a játékosok, klubok és szurkolók biztonsága érdekében hozták meg.

