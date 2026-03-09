Goal.com
Ronaldo és a Chelsea? Egy újabb lufi a portugál sztár körül

Az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott a portugál klasszis, Cristiano Ronaldo jövőjével és állapotával kapcsolatban. A szaúdi Al-Nasszr támadóját egyszerre hozták kapcsolatba egy meglepő angliai átigazolással, miközben sérülése és a közel-keleti politikai feszültségek is hatással lehetnek csapata programjára.

Romano cáfolta a Chelsea-pletykákat  

Az elmúlt hetekben brit sajtóhírek szerint a londoni Chelsea FC érdeklődhetett Ronaldo iránt, ami akár egy újabb visszatérést is jelenthetett volna az Premier League-be. A spekulációk azonban hamar cáfolatot kaptak.  

Az ismert átigazolási szakíró, Fabrizio Romano legutóbbi videójában kijelentette: a hírek teljes mértékben alaptalanok. Romano szerint ugyan többen is kérdezték őt a témáról az elmúlt napokban, de semmilyen kapcsolat nincs Ronaldo és a Chelsea között. Hozzátette: „Ez egyszerűen álhír.”  A portugál támadó jelenleg az Al-Nasszr játékosa, és bár korábban két időszakot is eltöltött a Manchester United csapatánál, jelenleg nem reális egy újabb angliai szerepvállalás.  

Fizetéskülönbség is akadály lenne  

A pletykák azért is tűntek valószínűtlennek, mert Ronaldo fizetése messze meghaladja a londoni klub bérekkel kapcsolatos lehetőségeit. A beszámolók szerint a portugál sztár heti mintegy 3,5 millió fontot keres Szaúd-Arábiában, míg a Chelsea legjobban fizetett játékosa, Reece James kapitány, heti körülbelül 250 ezer fontot visz haza.  

Sérülés miatt aggódhat Portugália  

Ronaldo körül a pályán sem teljesen nyugodt a helyzet. A veterán támadó a legutóbbi bajnokin izomsérülést szenvedett, amikor csapata az Al-Fayha ellen lépett pályára. A mérkőzés 81. percében kellett lecserélni, miután láthatóan fájdalmat érzett. A találkozót végül az Al-Nasszr 3–1-re megnyerte, ám a portugál klasszis sérülése beárnyékolta a sikert.  

A vezetőedző, Jorge Jesus a mérkőzés után elmondta, hogy Ronaldo izomfáradtságot érzett, ezért sürgős orvosi vizsgálatok várnak rá. A sajtóban már felmerült az a lehetőség is, hogy egy súlyosabb sérülés esetén veszélybe kerülhet szereplése a közelgő világbajnokságon.  

Történelmi rekord előtt állhat

A 2026-os torna – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez – különleges mérföldkő lehetne Ronaldo számára. Ha pályára lép, ő lehet az első játékosok egyike, aki hat világbajnokságon szerepel. A portugál válogatott első mérkőzését június 17-én játssza a sorsolás szerint.  

Politikai feszültségek miatt halasztások  

A közel-keleti régióban kialakult geopolitikai helyzet a klubfutballra is hatással van. Az Ázsiai Futball Szövetség (AFC) több nemzetközi mérkőzést elhalasztott a közel-keleti konfliktusok miatt.  Az érintett találkozók között szerepelt az Al-Nasszr és az Al-Wasl mérkőzése is, amelyet határozatlan időre elnapoltak. Az AFC közleménye szerint a döntést a játékosok, klubok és szurkolók biztonsága érdekében hozták meg.  

Arról, hogy Ronaldo már nem is tartózkodik Szaúd-Arábiában, ebben a cikkben írtunk.

