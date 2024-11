Romano: Óriási a küzdelem a Manchester United és a Liverpool között Kerkez Milosért!

A Bournemouth is úgy készül, hogy nagy verseny lesz a magyar játékos megszerzéséért.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint a Manchester United és a Liverpool is bőszen monitorozza annak lehetőségét, hogyan tudná megszerezni a magyar válogatott és az AFC Bournemouth balhátvédjét, Kerkez Milost.

Az olasz átigazolási guru szerint Richard Hughes és Kerkez Milos kapcsolata kulcsfontosságú lehet az átigazolás során:

„A Liverpool igazgatója, Richard Hughes a Bournemouthból ismeri a játékost, valamint a játékos kiváló képességeit és kvalitásait. Szóval, figyelik Kerkezt”

– erősítette meg Romano a YouTube-csatornáján, miután azt is kiemelte, hogy a Man United is ugyanezt teszi.

„A Liverpool számára ő biztosan egy olyan játékos, akit nagyra értékelnek és előbb-utóbb szívesen látnák a csapatban. Arra még várni kell, hogy kapcsolatba lépjenek vele, de folyamatosan figyelik és követik a magyar hátvéd teljesítményét. De ez megint csak nem jelenti azt, hogy egyhamar ajánlatot tesznek érte, mert tudjuk, hogy a Liverpoolnak idő kell, mielőtt bármit is tesz. Szóval, jelenleg a felderítési szakaszban vagyunk, mondjuk így. Kerkez egy olyan játékos, akit Richard Hughes nagyon jól ismer, és tudja, hogy milyen potenciál rejlik ebben a fiúban, aki már Európa-szerte felhívta magára a figyelmet."

– tette hozzá.

Mint ismert, a Liverpool sportigazgatója, Richard Hughes, aki 2023 nyarán, mikor még a Bournemouthnál dolgozott, tevékeny részt vállalt abban, hogy a Cseresznyések nem kevesebb mint 15,5 millió fontért elhozták a magyar védőt az AZ Alkmaartól. Azonban mostanra a huszonegyszeres magyar válogatott hátvéd piaci értéke már meghaladja a háromszorosát, és a becslések szerint körülbelül 50 millió fontot ér – ennyit kellene kifizetnie érte a Liverpoolnak 2025 nyarán.

Múlt héten a liverpooli átigazolási hírekben jól informált Anfield Watch arról számolt be, hogy a Liverpool engedélyt kért az AFC Bournemouthtól, hogy kapcsolatba léphessen a klub balhátvédjével, ezt az értesülést azonban Fabrizio Romano nem tudta megerősíteni.

Nemcsak a Liverpool szeretne lecsapni Kerkez játékjogára, hanem az ősi rivális Manchester United is

Fabrizio Romano videójában kitér arra is, hogy az MU is figyelemmel kíséri Kerkez Milos teljesítményét a Bournemouth-nál. Sajtóhírek szerint a Vörös Ördögök már tavaly nyáron is vitték volna a 21 éves bal oldali védőt – az olasz átigazolási guru is megerősíti, hogy a Vörös Ördögök már régóta figyelik a 21-szeres magyar válogatott játékost.

Romano hozzáteszi, hogy hogy az MU annak ellenére szeretne egy bal oldali védőt igazolni a legfelső polcról, hogy a keretében három balbekk is van, azonban Luke Shaw-ra és Tyrell Malacia-ra már régóta nem számíthat a klub, illetve Núszír Mázráví is szintén roppant sérülékeny.

Ráadásul a manchesteriek új vezetőedzője, Rúben Amorom várhatóan a 3-4-3-as felállást fogja priorizálni, azt a felállást, amit Marco Rossi is rendszeres alkalmaz a magyar válogatottnál, így Kerkez valószínűleg lubickolna a portugál vezetőedző kezei alatt.