A Bournemouth úgy készül, hogy nagy verseny lesz a magyar játékos megszerzéséért.

Az átigazolásokban jártas footballtransfers.com szerint nem tett le Dan Asworth Kerkez megszerzéséről.



A források szerint a Manchester United továbbra is figyelemmel kíséri Kerkez Milos teljesítményét a Bournemouth-nál. Bár Luke Shaw már visszatért a sérüléséből, komoly aggodalom övezi a jövőjét Old Traffordon, tekintettel arra, hogy rengeteg sérülést szenvedett el eddig pályafutása során. Tyrell Malacia is próbálja magát visszaverekedni a csapatban, de az ő jövője is kérdéses a klubnál, mivel ő is rengeteget hiányzik, ráadásul fő pártolója, Erik ten Hag is távozott a klubtól.

A Bournemouth készül arra, hogy jövőre több játékosát is megkereshetik, köztük Illia Zabarnyit is, a hírek pedig arról szólnak, hogy a Unitednek gyorsan kell lépnie, ha a magyar válogatott játékosért szeretne versenybe szállni, mert több klub is érdeklődik iránta, köztük a Liverpool.