Szenzáció! A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Kerkez Milossal! – HIVATALOS

Az Anfield Watch információi szerint a Liverpool engedélyt kért az AFC Bournemouthtól, hogy kapcsolatba léphessen a klub balhátvédjével, Kerkez Milossal. A portál beszámolójából kiderül, hogy a Vörösök már 2023 nyarán is folytattak tárgyalásokat a magyar balhátvéddel, azonban akkor még nem sikerült az Anfieldre csábítani a játékost.

Miért nem jött össze 2023 nyarán Kerkez megszerzése?

A cikk lejjebb folytatódik

Kerkez garantált helyet szeretett volna a kezdőcsapatban, hogy tanulni és fejlődni tudjon, azonban ezt – akkor még – a Liverpool nem tudta biztosítani számára.

A Liverpool lázasan balbekk után kutat

A Vörösök új balhátvédet keresnek a korosodó Andrew Robertson helyére, egybehangzó angol sajtóhírek szerint pedig Kerkez Milos a Mersey-parti klub első számú kiszemeltje a skót védő pótlására.

A liverpooli átigazolási hírekben jártas portál hozzáteszi, hogy a 21 éves magyar játékos ugyan jól érzi magát a Bournemouthnál, de egy álma válna valóra azzal, ha egy igazi topcsapathoz igazolhatna, ezért nyitott lenne a váltásra.

Fontos szál lehet Kerkez megszerzésében a Liverpool sportigazgatója, Richard Hughes, aki 2023 nyarán, mikor még a Bournemouthnál dolgozott, tevékeny részt vállalt abban, hogy a Cseresznyések nem kevesebb mint 15,5 millió fontért elhozták a magyar védőt az AZ Alkmaartól. Azonban mostanra a huszonegyszeres magyar válogatott hátvéd piaci értéke már meghaladja a háromszorosát, és a becslések szerint körülbelül 50 millió fontot ér – ennyit kellene kifizetnie érte a Liverpoolnak 2025 nyarán.

Az Anfiel Watch cikkében hozzáteszi, hogy a klub érdeklődése igencsak komolynak nevezhető, mivel nem túl gyakran fordul elő, hogy már novemberben felvegyék a kapcsolatot egy játékos csapatával – ez a portál szerint egyértelműen annak a jele, hogy az együttes széndekai határozottak és hogy minél gyorsabban le szeretnék zárni a transzfert.

Angol sajtóértesülések szerint nemcsak a Liverpool szeretne lecsapni Kerkez játékjogára, hanem az ősi rivális Manchester United is

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az MU is figyelemmel kíséri Kerkez Milos teljesítményét a Bournemouth-nál. Az Anfield Watch beszámolója szerint a Vörös Ördögök már tavaly nyáron is vitték volna a 21 éves bal oldali védőt, azonban nem akarták érte kifizetni a 'Bormusz' által kért 40 millió fontot. A Manchester Unitednek hiába van három balhátvédje is a keretben, Luke Shaw-ra és Tyrell Malacia-ra már régóta nem számíthat a klub, illetve Núszír Mázráví is szintén roppant sérülékeny.

Ráadásul a manchesteriek új vezetőedzője, Rúben Amorom várhatóan a 3-4-3-as felállást fogja priorizálni, azt a felállást, amit Marco Rossi is rendszeres alkalmaz a magyar válogatottnál, így Kerkez valószínűleg lubickolna a portugál vezetőedző kezei alatt.

Ezért siet a Liverpool

A Mersey-partiak már csak azért szeretnék minél gyorsabban rövidre zárni Kerkez megszerzését, nehogy az ősi rivális manchesteriek lecsapják a kezükről az első számú kiszemeltjüket.

Kapcsolódó

Marco Rossi keményen beszólt Kerkez Milosnak: „Nem az a prioritása, hogy a válogatottban játsszon!”

A Manchester United lecsapná a Liverpool kezéről Kerkez Milost!