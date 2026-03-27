Becali kirohanása

Gigi Becali, az FCSB tulajdonosa, nyíltan bírálta a Rayo Vallecano játékosát. A szókimondó üzletember így fogalmazott a Gazeta Sportuliror szerint: „Nincs esze a játékhoz”, „teljesen elveszett volt a pályán” és „ilyen játékossal nem lehet válogatott szinten futballozni”. Becali kritikája erősen személyeskedő, inkább sértő hangvételű, mintsem szakmai. Nem véletlen, hogy a román sajtó „felháborítónak” nevezte kijelentéseit.

Panduru szakmai elemzése

A mérkőzés után Basarab Panduru, korábbi 22-szeres román válogatott, aki jelenleg futballszakértő, a csapat egészét értékelte. Szerinte három kulcsjátékos jövője a válogatottban bizonytalanná vált: Andrei Burca, Nicolae Stanciu és Nicuşor Bancu életkora és formája miatt valószínűleg hamarosan új, fiatalabb arcokkal frissíthetik a nemzeti csapatot.

„Sok fiatal, feltörekvő játékosunk van, bár nem tudom, mindannyian készen állnak-e a válogatottra. De látszik, hogy van utánpótlás és ígéretes tehetségeink.” – fogalmazott a várható fiatalítással kapcsolatban.

Panduru kritikája objektív: a teljesítmény és a hosszú távú csapatépítés szempontjait helyezi előtérbe.

A kispadon lesz előbb váltás?

Akár a személyeskedő, érzelmi alapú kritikát, akár a szakmai és stratégiai értékelést nézzük, a vereség következménye valószínűleg a szövetségi kapitány, Mircea Lucescu leváltása lesz. A román válogatott most a 2028-as Európa-bajnokság kvalifikációjára koncentrálhat, így a stáb és játékos fronton is érdekes lehet, hogy Hagival folytatódik-e Románia története.

