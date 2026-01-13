Az átigazolásokban mindig hiteles újságíró szerint a római csapat "optimista" a támadó leigazolásával kapcsolatban, és a tárgyalások tegnap óta folyamatban vannak. A fővárosi csapat sportigazgatója, Frederic Massara közben visszatért Franciaországból egy másik igazolással, hiszen megegyeztek az Olympique Marseille-jel a fiatal csatárról, Robinio Vazról, érte 25 millió eurót fizetnek a Farkasok.

Közben a Football Italia arról ír, riválist kaphat a Roma a holland támadó aláírásáért, hiszen úgy tudják, az spanyol Atlético Madrid is mutat érdeklődést Malen iránt, aki az Atalantához távozó Giacomo Raspadori helyére érkezhetne a spanyol fővárosba.

Az AS Roma szeretne edzőjének, Gian Piero Gasperininek támadófegyvereket biztosítani idén januárban. Ők is szerették volna leigazolni Raspadorit, de most úgy néz ki, az Atalantában köthet ki az olasz válogatott támadó. Malenért egyébként egy kölcsönajánlatot tettek az Aston Villának egy 25-30 millió euró körüli vásárlási opcióval. De nem csak Angliából, hanem saját bajnokságából is erősítene a Roma, ahogyan arról mi is beszámoltunk, a kiesés ellen menekülő Fiorentina egyik legjobbját, Albert Gudmundssont hozhatja el a fővárosi csapat.

Az AS Roma jelenleg az ötödik helyen áll azonos pontszámmal a negyedik Juventusszal a Seria A-ban 20 lejátszott meccs után, hátránya 4 pont az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó listavezető Inter mögött. Legközelebb a Torino vendégei lesznek a bajnokságban, az Európa-ligában pedig a Stuttgartot fogadják a Stadio Olimpicóban.