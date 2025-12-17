Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Bózsik Tamás

Olaszországból erősíthet az AS Roma

A Serie A-ban még nyeretlen Fiorentina játékosát nézték ki maguknak a Farkasok.

Hiába rendeztek már 15 fordulót a Serie A-ban, a tavaly a hatodik helyet épphogy megkaparintó Fiorentina egyelőre árnyéka önmagának, és nyeretlenül sereghajtó. A borzasztó szereplés könnyen távozókat vonhat maga után a téli átigazolási időszakban, az egyik veszteség Albert Gudmundsson lehet, akit aktívan figyel az AS Roma. 

A GOAL olasz kiadása arról ír, hogy a Violák szeretnék több sztárjátékosukat is értékesíteni a télen, hogy az értük kapott összegből megerősítsék a keretet, ráadásul így a fizetési költségek szintén enyhülnének. 

Az izlandi játékos ugyan egy év kölcsönidőszakot követően csak nyártól került végleg a Fiorentina kötelékébe, de máris távozhat. Egy olasz újságíró, Matteo Moretto úgy értesült, hogy a fővárosi klub lehet a Gudmundsson egyik kérője, akit már pályafutása korábbi szakaszaiban is figyelt. Csakhogy még nem kezdődtek meg a tárgyalások a felek között, igaz, egy ajánlat esetén a firenzeiek megfontolnák az eladását. 

Az Il Messaggero már írt arról, hogy Gian Piero Gasperini együttese szeretne kölcsönben, vételi opcióval igazolni egy támadó középpályást. 

Gudmundsson még a 2023-24-es idényben hívta fel magára az elitcsapatok figyelmét, akkor az olasz bajnokságban újonc Genoa színeiben 35 meccsen 14 gólt és négy gólpassz szerepelt a neve mellett. 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

