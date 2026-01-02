Az Atletico Madridból erősítene az AS Roma

Az AS Roma azon dolgozik, hogy leigazolja Giacomo Raspadorit az Atletico Madridból - értesült a Calciomercato. A portál szerint hamarosan az olasz válogatott támadóval erősíthet a Gian Piero Gasperini csapata, a vezetőedző ugyanis hetekkel ezelőtt jelezte a vezetőség felé, hogy a támadószekcióba szeretne új játékost igazolni a télen.

Már konkrét ajánlat is hever a Matracosok asztalán, a Farkasok ugyanis kölcsönben szerződtetnék Raspadorit a szezon hátralévő részére, majd kétmillió euróért végleg megszerezhetik.

Gasperini korábban, még az Atalanta trénereként is szerette volna a csapatában látni a 25 éves támadót, ám akkor a Napoli marasztalta, így meghiúsult az üzlet.

A Sassuolo és a Napoli egykori játékosa ezen a nyáron döntött amellett, hogy elhagyja az olasz bajoki címvédőt, és nemcsak csapatot, hanem országot is vált. Csakhogy az Atletico Madridban az őszi szezon folyamán peremembernek bizonyult, Julian Alvarez, Antoine Griezmann és Alexander Sorloth mellett nem tudta beverekedni magát a kezdőcsapatba.

Mindössze 14 alkalommal szavazott bizalmat az olasz csatárnak Diego Simeone vezetőedző, összesen pedig csak 406 percet töltött a pályán.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.