Rodri összebalhézott a szomszédjaival, akik rendőrt hívtak rá!

Rodri szomszédjai kihívták a rendőröket a spanyol labdarúgóra, miután egy drónt reptetett veszélyesen közel a házuk ablakához, ezzel megsértve a légi közlekedési törvényt és a magánéletüket.

A 2024-es Aranylabda-győztes jelenleg Salfordban él, és állítólag itt bosszantotta fel a szomszédságát azzal, hogy egy drónt vezérelt a házak között, aminek zöld fénye különösen zavarta a lakókat. Olyannyira, hogy ezt jelentették a Nagy Manchester Rendőrségnek is - írta meg a The Sun.

Egy erre a célra létrehozott WhatsApp-csoportban több olyan fotót is megosztottak a környékbeliek, amelyeken az látható, hogy Rodri az erkélyén áll egy kontrollerrel a kezében.

Az egyik érintett nyilatkozott is az angol lapnak a történtekről.

"A párommal élek egy emeleti lakásban, és az utolsó dolog, amit várnál az az, hogy tévézés közben egy látsz egy méterre az ablakodtól" - panaszolta a lakos.

A rendőrség hamarosan kihallgatja a középpályást, hogy meggyőződjön arról, valóban tisztában van-e a légi közlekedés szabályaival. Figyelmeztetés vagy pénzbüntetés egyaránt lehet majd a Manchester City játékosának sorsa.

